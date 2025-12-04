Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 4 de Diciembre, 2025
Nacional

Agricultores amenazan con plantón en el Zócalo si avanza la reforma al agua

Representantes del campo advirtieron que instalarán un plantón en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México hasta el 13 de diciembre, en rechazo al avance de la nueva Ley General de Aguas, que consideran pone en riesgo sus derechos de uso del agua.
Joaquín Sánchez Castro
4 diciembre, 2025
Agricultores amenazan con plantón en el Zócalo si avanza la reforma al agua

Foto: Cortesía

Agrupaciones campesinas de varios estados informaron este miércoles que, de no recibir respuesta satisfactoria de las autoridades, instalarán un plantón en el Zócalo capitalino a partir de la próxima semana, y permanecerán allí hasta el 13 de diciembre. Según los manifestantes, la reforma a la Ley General de Aguas amenaza con retirarles concesiones históricas, limitar el uso del agua para riego, y poner en riesgo sus inversiones en tierra y producción agrícola.

La movilización —que incluye caravana de tractores y contingentes desde varios estados— coincide con el debate del dictamen en el Congreso, donde el oficialismo impulsa cambios que, dicen los productores, centralizan el control del agua y dificultan la transmisión de concesiones entre particulares.

Frente a este escenario, los líderes del campo advierten que no se trata de una acción simbólica, sino del último recurso para defender lo que consideran derechos legítimos: “no queremos que nos regalen nada, solo que nos dejen trabajar y heredar lo que construimos”, expresaron. 

