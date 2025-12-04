Agricultores amenazan con plantón en el Zócalo si avanza la reforma al agua

Agrupaciones campesinas de varios estados informaron este miércoles que, de no recibir respuesta satisfactoria de las autoridades, instalarán un plantón en el Zócalo capitalino a partir de la próxima semana, y permanecerán allí hasta el 13 de diciembre. Según los manifestantes, la reforma a la Ley General de Aguas amenaza con retirarles concesiones históricas, limitar el uso del agua para riego, y poner en riesgo sus inversiones en tierra y producción agrícola.

La movilización —que incluye caravana de tractores y contingentes desde varios estados— coincide con el debate del dictamen en el Congreso, donde el oficialismo impulsa cambios que, dicen los productores, centralizan el control del agua y dificultan la transmisión de concesiones entre particulares.

Frente a este escenario, los líderes del campo advierten que no se trata de una acción simbólica, sino del último recurso para defender lo que consideran derechos legítimos: “no queremos que nos regalen nada, solo que nos dejen trabajar y heredar lo que construimos”, expresaron.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO