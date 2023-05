Problemas en Los Cabos: escasez de agua, baches y mascotas en peligro

Los Cabos, una localidad conocida por su belleza natural y su turismo, se ve afectada por diversos problemas que impactan la calidad de vida de sus habitantes. Entre las preocupaciones más comunes se encuentran la escasez de agua, los baches en las calles, el congestionado tráfico vehicular, la presencia de personas en situación de calle, los altos costos de vivienda y transporte público, así como los elevados precios de los insumos básicos de la canasta.

Con el objetivo de conocer de cerca las quejas y denuncias más frecuentes en Los Cabos, CPS Noticias y Tribuna de México realizaron un sondeo con ciudadanos locales. Durante el proceso, se recopilaron testimonios que reflejan las preocupaciones de la comunidad. José Magdaleno González Hernández, proveniente del Estado de México, expresó su descontento con el estado de las calles en Los Cabos, especialmente debido a los numerosos baches.

Según su testimonio, los vehículos se descomponen constantemente y no hay suficiente presupuesto para repararlos. Además, mencionó que los altos precios en general dificultan aún más la situación económica de los habitantes de la zona.

“Yo soy del Estado de México y aquí, en Los Cabos, veo que no me gusta. Esos baches, más que nada, están muy feos. Los carros se descomponen y no hay dinero para repararlos. Sí, están muy caros. Aquí todo es muy caro, la verdad. Toma, toma, sí sí, la verdad sí sí, porque diario ando en camioneta y se descomponen”.