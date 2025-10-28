El agua embotellada contiene el doble de microplásticos que otras opciones purificadas
Recientes investigaciones han mostrado que el agua embotellada contiene hasta el doble de microplásticos que otras alternativas purificadas, como el agua filtrada en casa o sistemas de ósmosis inversa. Estos microplásticos, partículas diminutas de plástico menores a cinco milímetros, pueden pasar desapercibidos a simple vista, pero su impacto en la salud humana y el medio ambiente es cada vez más evidente.
Los científicos explican que estos microplásticos provienen tanto del envase de plástico como del proceso de embotellado, y su liberación aumenta cuando las botellas son expuestas al calor, la luz solar o el almacenamiento prolongado. A través del consumo diario, estas partículas pueden ingresar al organismo y, según algunos estudios, podrían acumular sustancias químicas peligrosas, como ftalatos y bisfenol A, que afectan el sistema endocrino y la función celular.
Además, el problema no se limita al consumo humano. La producción masiva de botellas de plástico contribuye significativamente a la contaminación ambiental. Millones de botellas terminan en ríos, lagos y océanos, liberando microplásticos que afectan la vida acuática y el equilibrio de los ecosistemas. Estudios recientes estiman que los microplásticos pueden estar presentes en más del 90% de los cuerpos de agua del mundo, convirtiéndose en un problema global.
Los expertos en salud y medio ambiente recomiendan varias medidas para reducir la exposición a microplásticos:
-
Optar por agua purificada en casa, utilizando filtros certificados o sistemas de ósmosis inversa.
-
Evitar botellas de plástico, especialmente cuando se exponen a calor o luz directa.
-
Usar envases de vidrio o acero inoxidable para almacenar agua potable.
-
Reducir el consumo de plásticos de un solo uso y participar en programas de reciclaje
Aunque todavía se investigan los efectos a largo plazo de los microplásticos en la salud humana, la conciencia sobre la contaminación plástica ha crecido, motivando a consumidores y autoridades a buscar alternativas más seguras y sostenibles. Elegir opciones purificadas y minimizar el uso de botellas de plástico puede marcar la diferencia, no solo para la salud personal, sino también para la protección del medio ambiente.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO