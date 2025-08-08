Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 7 de Agosto, 2025
La Paz

Servicio de agua potable afectado por fallas eléctricas en La Paz

Bajas presiones y cortes del servicio eléctrico impactan en el suministro de agua potable a colonias de La Paz tras apagones en acueductos
Adolfo Torres
7 agosto, 2025
Foto Pexels

Las lluvias de esta tarde  en la zona sur de La Paz provocaron fallas en la energía eléctrica en el área de los pozos que abastecen los acueductos de la ciudad, lo que ha derivado en problemas en el suministro de agua potable. El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (SAPA) informó que la afectación se presenta principalmente en la zona Este, Norte y Centro.

El organismo municipal detalló que las fallas eléctricas se originaron por apagones en los sistemas de bombeo, lo que impide el funcionamiento normal de los pozos. Esto ocasionará bajas presiones y cortes temporales en el servicio de agua potable durante la tarde de este jueves.

Según SAPA, personal del área de electromecánica ya se encuentra supervisando los acueductos para restablecer la operación lo antes posible. Sin embargo, advirtieron que el restablecimiento del flujo de agua potable dependerá de la estabilidad en el suministro eléctrico, atendido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El organismo pidió a la población su comprensión y paciencia, recomendando hacer un uso racional del líquido mientras se normaliza la situación. Además, recordaron que el Call Center (612 12 38600, opción 1) está disponible para reportar cualquier incidencia.

