¿Qué hacer con el agua residual del aire acondicionado en esta canícula?

En plena temporada de canícula, el uso intensivo de aire acondicionado en ciudades como La Paz y Los Cabos se ha vuelto indispensable para mantener temperaturas agradables dentro de los hogares. Sin embargo, este incremento en su uso también ha llamado la atención sobre el agua residual que generan estos equipos.

Durante el funcionamiento del aire acondicionado, se produce una condensación natural que genera líquido, el cual comúnmente se desecha. Expertos señalan que esta agua no es potable, pero sí puede tener múltiples usos domésticos, como en limpieza de pisos, riego de plantas o en los inodoros.

Especialistas en medio ambiente explicaron que el agua del aire acondicionado está libre de minerales, ya que proviene de la humedad del ambiente, por lo que no contiene cloro ni otras sustancias que la hagan dañina para tareas no alimenticias. Aun así, se recomienda no consumirla ni utilizarla para cocinar.

Vecinos de colonias en Cabo San Lucas y La Paz han comenzado a almacenar esta agua residual para limpiar patios o regar jardines, especialmente ante el incremento de temperaturas que superan los 35 grados en muchas zonas del estado. Esta práctica se ha promovido también como una forma de ahorro.

Autoridades locales de ecología sugieren instalar recipientes cerca de las salidas del drenaje de condensación de los aires, para evitar el desperdicio. Aunque el volumen generado depende del tamaño del equipo, algunos hogares llegan a recolectar hasta 15 litros por día.

En este contexto, el uso de aire acondicionado no solo debe verse como una herramienta de confort, sino también como una fuente alternativa de agua no potable, especialmente útil en regiones áridas como Baja California Sur.

También se ha advertido que esta agua debe mantenerse tapada si se almacena, para evitar la proliferación de mosquitos o bacterias. Además, su contacto con materiales metálicos debe evitarse, ya que su pureza puede resultar corrosiva.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO