Fuga de agua sucia alarma a padres de familia en primaria de San José del Cabo

Una fuga de agua sucia en las inmediaciones de la escuela primaria Mauricio Castro Cota mantiene en alerta a padres de familia y a la comunidad educativa. Exigen a las autoridades una solución definitiva a un problema que, aseguran, lleva más de cinco años sin resolverse.

El plantel, ubicado en la colonia Mauricio Castro, junto al hospital Raúl A. Carrillo, enfrenta de manera recurrente escurrimientos con mal olor que afectan a estudiantes y vecinos de la zona.

Reportes sin solución

La profesora Nefertiti León Cota, subdirectora de la primaria, explicó que el problema se ha reportado varias veces. Sin embargo, las acciones que se realizan solo funcionan de forma temporal y no eliminan la causa.

“Ha sido un problema que tiene años, sin asegurarte alrededor de cinco a siete años que tenemos está situación. Se hace la solicitud correspondiente, incluso los delegados de la colonia también nos han apoyado, hemos hecho solicitudes, vienen, se atiende, me imagino que le hacen la solicitud al hospital porque termina el agua, nada más que en varias ocasiones del año, durante el ciclo escolar hacemos la denuncia porque detectamos que es agua sucia, con mal olor, y no nada más afecta a los niños, sino también a la comunidad”, expresó la profesora León Cota.

Daños en calles y riesgo sanitario

Aunque se desconoce el origen exacto de la fuga, se sospecha que proviene del subsuelo o del hospital cercano. El escurrimiento no solo genera molestias, también ha dañado la cinta asfáltica, llegando hasta la entrada del plantel.

La subdirectora advirtió que los padres han expresado preocupación por posibles riesgos a la salud, ya que se han registrado infecciones oculares en alumnos.

“Padres de familia se han acercado a nosotros preocupados por una posible infección, porque ya ha habido infecciones en los ojos, entonces para poder aminorar este problema es necesario que se detecte de dónde viene está situación. Los padres de familia se acercan y dicen “maestra, otra vez está el agua” e informamos que ya hicimos la denuncia y se está buscando la persona correcta, pero en realidad se atiende, se arregla por unos días y vuelve a suceder”.

Llamado urgente a las autoridades

La docente hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales para atender de fondo esta problemática. Señaló que la situación es conocida desde hace años, pero hasta ahora no se ha dado una solución permanente.

