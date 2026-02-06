El aguacate mexicano, la otra estrella que domina el Super Bowl

México ha consolidado su dominio en el mercado estadounidense al exportar la cifra récord de 127 mil toneladas de aguacate para el Super Bowl LX, que se celebrará este 8 de febrero en Santa Clara, California. Nueve de cada diez aguacates que se consumen en Estados Unidos proceden de México.

De acuerdo con datos de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), este volumen representa un incremento del 11% en comparación con el año anterior, reafirmando al fruto mexicano como el ingrediente indispensable para el guacamole durante el evento deportivo más visto en Estados Unidos.

La logística de exportación alcanzó su punto máximo en la última semana de enero, movilizando más de 35 mil toneladas en apenas siete días. Este flujo comercial no solo beneficia a los productores, sino que responde a una demanda insaciable donde nueve de cada diez frutos consumidos en territorio estadounidense provienen de tierras mexicanas. Los estados de Michoacán y Jalisco encabezan esta hazaña, aportando el 88% y el 12% del volumen total, respectivamente.

A pesar de los retos en seguridad y las extorsiones denunciadas por organismos como la ANPEC, el sector aguacatero mantiene su resiliencia. El impacto económico es profundo: se estima que las ganancias para los productores michoacanos rondarán los 600 millones de dólares. Este éxito se fundamenta en la certificación de huertas libres de deforestación, cumpliendo con las exigencias de sostenibilidad del T-MEC para garantizar la permanencia del aguacate en el mercado internacional.

El “oro verde” en la NFL

La relación entre el aguacate y la NFL ha evolucionado de ser una tendencia culinaria a un pilar de la economía agroindustrial de México.

El Super Bowl LX no solo representa un pico de ventas del aguacate, sino la validación de un modelo de negocio que genera más de 42,000 empleos directos e indirectos. No obstante, el sector enfrenta la presión de mantener precios competitivos, que este año se estabilizaron en los 55 y 60 pesos por kilo en mercados nacionales tras periodos de alta volatilidad.

