Aguas negras contaminan el corazón de Todos Santos

El derrame de aguas negras en la calle principal del parque Los Pinos, en pleno centro de Todos Santos, mantiene en alerta a vecinos, estudiantes y comerciantes, al convertirse en un foco de infección que también afecta la imagen turística del Pueblo Mágico.

Llamado urgente de la autoridad local

El delegado de Todos Santos, Lucio Beltrán, hizo un llamado urgente a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, así como al SAPA y al coordinador de delegaciones, para que atiendan de inmediato la situación.

Beltrán señaló que el problema ya afecta directamente a restaurantes y negocios en el centro de la comunidad.

“La calle principal del parque Los Pinos, donde hay negocios y restaurantes, es un foco de infección por las aguas negras que corren por esa calle. Nuevamente le pido a nuestra presidenta municipal que nos ayude con esta situación, ya no podemos estar así (…) Le pido a todos los negocios aledaños al parque que por favor dejen de vender alimentos por estos días, debido a que esto representa un riesgo para la salud”, expresó Lucio Beltrán.

Riesgo para estudiantes

El funcionario también advirtió que la situación representa un peligro para los estudiantes de la secundaria Educadores de Baja California. Por ello, solicitó a la directiva que los alumnos ingresen por la parte posterior del plantel y eviten el paso por la zona afectada.

Impacto en la imagen turística

Beltrán recalcó que insistirá hasta que se logre una solución a este grave problema de salud pública.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades municipales no han informado si se ha atendido la denuncia.

El incidente preocupa también por el impacto negativo que podría tener en la imagen de Todos Santos, considerado Pueblo Mágico y destino turístico importante en Baja California Sur.