Esta empresa tiraba sus aguas residuales al Arroyo Seco; Profepa la sanciona

Sin tratamiento alguno, las aguas residuales provenientes de baños y procesos industriales de la empresa Papelera del Nevado, S.A. de C.V. eran descargadas directamente al Arroyo Seco, San Miguel Almoloyán, Estado de México, lo que representa un riesgo para el medio ambiente.

Aguas negras sin tratamiento y una fosa rebosando

Durante una visita de inspección realizada el pasado 25 de julio, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encontró que las aguas sanitarias de la empresa eran enviadas a una fosa séptica con rebose, sin ningún tipo de tratamiento previo. Estas aguas se mezclaban con las de la planta de tratamiento y se descargaban directamente al afluente.

Además de la descarga ilegal, la Profepa identificó que el sistema de medición de las aguas residuales no registraba el volumen total descargado, lo que impide un control real del impacto ambiental. También se observó que los análisis entregados por la empresa no eran representativos, ya que se realizaban antes de la mezcla con aguas negras, ocultando así la verdadera carga contaminante.

Clausura parcial y exigencia de medidas correctivas

Como respuesta inmediata, la Profepa impuso la clausura parcial temporal de la fosa séptica, colocando sellos e instruyendo a la empresa a implementar medidas correctivas para cumplir con la normativa ambiental vigente.

Entre las acciones ordenadas por la autoridad ambiental destacan:

Evitar la descarga directa de aguas grises al arroyo o garantizar su tratamiento adecuado .

Determinar el flujo y punto final de descarga hacia el Arroyo Seco.

Realizar estudios técnicos que evalúen la calidad y volumen de las aguas vertidas.

La Profepa seguirá el caso

La dependencia federal continuará con el procedimiento administrativo correspondiente y dará seguimiento a las acciones de saneamiento que deberá realizar la empresa para evitar afectaciones mayores al entorno.