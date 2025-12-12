Aguinaldo 2025: claves para administrarlo inteligentemente

A pocos días de que concluya el plazo para pagar el aguinaldo obligatorio, trabajadores y familias se enfrentan a la decisión de cómo emplear este ingreso extra sin caer en endeudamiento durante enero.

La Ley Federal del Trabajo establece que todos los trabajadores con relación de subordinación tienen derecho a un aguinaldo de por lo menos 15 días de salario, que debe entregarse antes del 20 de diciembre en efectivo o mediante depósito, y cuyo incumplimiento puede generar sanciones para los patrones de hasta más de 500 mil pesos.

En Baja California Sur, el aguinaldo promedio suele ubicarse entre los 5,000 y 8,000 pesos, según reportes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estatal, aunque puede variar según el salario y la duración del empleo.

Esto significa que, para muchos hogares, este ingreso representa un apoyo económico importante; sin embargo, también plantea el reto de equilibrar celebraciones, compras decembrinas y compromisos financieros.

Especialistas en finanzas personales recomiendan comenzar por pagar compromisos con altos intereses, como saldos de tarjetas de crédito o préstamos personales. Liquidar estas obligaciones antes de usar el aguinaldo en gastos discrecionales puede reducir la presión financiera en enero y evitar que los intereses crezcan desproporcionadamente.

Elaborar una lista de gastos esenciales —como alimentos, servicios, y regalos— ayuda a visualizar qué parte del aguinaldo se puede destinar a cada necesidad. Herramientas sencillas como hojas de cálculo o aplicaciones de finanzas personales pueden facilitar este control presupuestario.

Destinar al menos 10% a 20% del aguinaldo al ahorro puede proporcionar un colchón económico para imprevistos o para iniciar el año con mayor tranquilidad. Aunque parezca difícil durante la temporada de festejos, un ahorro moderado puede significar menor estrés financiero en enero.

Las promociones navideñas y la atención emocional del momento pueden llevar a compras innecesarias. Comparar precios, aprovechar ofertas reales y diferenciar entre necesidad y deseo son prácticas útiles para no agotar el aguinaldo rápidamente.

