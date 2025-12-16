¿No te pagaron el aguinaldo? Qué hacer y a dónde acudir si la empresa incumple en 2025

El aguinaldo es una prestación obligatoria en México y su incumplimiento puede derivar en sanciones para los empleadores, de acuerdo con la legislación laboral vigente. Cada año, miles de trabajadores enfrentan retrasos o la falta total de este pago, una situación que genera dudas sobre qué acciones pueden tomarse y hasta cuándo es legal exigirlo.

La fecha límite para el pago del aguinaldo es el 20 de diciembre, según establece la Ley Federal del Trabajo. A partir del día siguiente, cualquier trabajador que no haya recibido esta prestación puede considerarse afectado por un incumplimiento legal, independientemente del tamaño de la empresa o del tipo de contrato que tenga.

El monto mínimo del aguinaldo corresponde a 15 días de salario, aunque si el trabajador no cumplió el año completo de servicios, tiene derecho a recibir la parte proporcional. Este cálculo aplica tanto para empleados de tiempo completo como para quienes laboran por obra, por tiempo determinado o bajo esquemas formales de contratación.

Cuando el aguinaldo no se paga en tiempo y forma, la ley otorga al trabajador un plazo de hasta un año para reclamarlo de manera legal. Durante ese periodo, el empleador sigue obligado a cubrir el monto correspondiente, incluso si la relación laboral ya terminó.

¿Dondé acudir?

Los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, conocida como Profedet, donde se ofrece asesoría gratuita, conciliación y acompañamiento legal para iniciar una queja o demanda laboral. Este organismo depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y tiene presencia en todo el país.

Además de pagar el aguinaldo adeudado, las empresas que incumplen pueden enfrentar multas económicas, las cuales varían según la gravedad de la falta y el número de trabajadores afectados. Estas sanciones buscan desalentar prácticas irregulares y garantizar el respeto a los derechos laborales.

Especialistas en derecho laboral recomiendan que, antes de iniciar un proceso formal, el trabajador solicite por escrito una explicación al empleador. Sin embargo, si no hay respuesta o el pago sigue sin realizarse, acudir a las autoridades laborales es una vía legítima y protegida por la ley.

