¿Cuándo es la fecha límite para que las empresas entreguen el aguinaldo? Esto dice la ley

La fecha límite para que las empresas entreguen el aguinaldo ya está marcada en la ley y aplica para todos los trabajadores formales del país. Cada diciembre, este tema se vuelve esencial porque define hasta cuándo los patrones deben cumplir con una de las prestaciones más esperadas del año.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre, sin importar el giro de la empresa o su situación económica. La ley es clara: no hay prórrogas, acuerdos internos ni motivos administrativos que permitan retrasarlo más allá de ese día.

El monto mínimo del aguinaldo equivale a 15 días de salario, aunque algunas empresas ofrecen más por contrato o políticas internas. Para quienes no trabajaron el año completo, el pago debe calcularse de forma proporcional a los días laborados.

Si llega el 21 de diciembre y el aguinaldo no se ha depositado, el trabajador tiene derecho a solicitar el pago de inmediato. Lo recomendable es hacerlo por escrito, ya que esta documentación sirve como evidencia en caso de que se requiera iniciar un reporte ante las autoridades laborales.

En situaciones donde la empresa ignora la solicitud o sigue sin pagar, el trabajador puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir asesoría gratuita. Esta instancia brinda acompañamiento para exigir el cumplimiento del derecho sin que el trabajador tenga que pasar por procesos complicados.

La importancia del aguinaldo va más allá de una prestación: para muchas familias representa un apoyo económico crucial para cerrar el año, cubrir gastos pendientes o incluso ahorrar. Por eso es fundamental conocer la fecha límite, revisar depósitos y actuar a tiempo en caso de incumplimiento.

