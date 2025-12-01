Aguinaldos y Prestaciones de Lujo: El Congreso Desembolsará Más de 208 Millones de Pesos

El fin de año trae consigo una bolsa millonaria para los legisladores federales de México. De acuerdo con información basada en sus manuales internos y lo establecido en la ley, la Cámara de Diputados y el Senado de la República tienen listo un fondo superior a los 208 millones de pesos para cubrir la dieta, el aguinaldo de 40 días y diversas prestaciones de fin de año.

El Senado destinará 56.7 millones de pesos para cubrir las prestaciones de sus 128 integrantes. Cada senador recibirá un total de 384 mil 700 pesos en diciembre, un monto integrado principalmente por:

Dieta Neta Mensual: $131,700 pesos.

Aguinaldo (40 días): $253,000 pesos (libre de impuestos).

Además de este ingreso total, los senadores tienen derecho a beneficios extra que no se contabilizan en la cifra global, como ayuda para despensa, vales, apoyo para vehículos, prima vacacional y quinquenal.

San Lázaro, con sus 500 diputados, desembolsará 152 millones de pesos. Cada legislador obtendrá un total de 304 mil 48 pesos, desglosado de la siguiente manera:

Dieta Mensual: $82,052 pesos.

Aguinaldo (40 días): $147,438 pesos (dieta bruta).

Apoyos Legislativos: $74,558 pesos, divididos en Asistencia Legislativa ($45,786) y Atención Ciudadana ($28,772), que están sujetos a comprobación.

El monto total para los diputados es significativamente mayor que el recibido el año anterior (2024), cuando solo se les pagó la parte proporcional del aguinaldo.

A pesar de que estos pagos están amparados por la Ley de Remuneraciones, la sociedad civil mantiene una percepción negativa respecto a los ingresos del Poder Legislativo.

En un contexto de elevada desigualdad social, estos pagos reafirman el debate sobre la “justa medianía” de los ingresos públicos en México.

