Christian Agúndez acusa a Víctor Castro de usar el camino costero para evadir conflictos políticos en su gobierno

La reciente reapertura del acceso al camino costero de Cabo del Este, encabezada por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío el miércoles 9 de abril, ha provocado nuevas fricciones entre autoridades estatales y municipales en Baja California Sur.

Durante el acto, el mandatario estatal insinuó que la ausencia del presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, podría tener un trasfondo político, aunque dijo respetar su decisión. A raíz de estas declaraciones, el alcalde respondió durante una sesión de Cabildo, asegurando que el tema se ha politizado de forma innecesaria y rechazó cualquier intención de bloquear el acceso a las playas.

“Y es que vuelvo a repetir, y lo voy a volver a repetir; lo voy a seguir repitiendo. En ningún momento hemos pensado dejar sin acceso a las playas a la ciudadanía. Es completamente absurdo que siquiera un Ayuntamiento o una autoridad municipal, pueda pensar eso. Desafortunadamente no podemos conciliar y no podemos conseguir que no sea otro acto más que mediático y político porque solamente en eso se ha invertido los medios y las redes sociales en los últimos días. ¿Por qué no van y revisan el resto de toda la costa sudcaliforniana? a ver que pueden encontrar”.

El presidente municipal señaló que el verdadero trasfondo del debate gira en torno a la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2040, el cual —según su versión— ha sido relegado por intereses políticos.

Afirmó que el gobierno estatal estaría intentando desviar la atención de temas más urgentes, como los conflictos con el sindicato de burócratas, el deterioro de las vialidades y la falta de comprobación de más de 3 mil millones de pesos ante la Auditoría Superior de la Federación.

“En algún momento algunas autoridades tomamos el acuerdo de poder solamente llegar autorizar o no el Plan de Desarrollo Urbano, y fíjense todo lo que se desencadenó por cuestiones políticas. Porque no pudo justificar 3,200 millones de pesos, ¿por qué no se porque? Pero se hizo un préstamo, y no sé dónde quedó. Porque tengo problemas con el sindicato, porque no se arreglar el problema de la sequía, porque no se como tratar a los pescadores, agricultores y ganaderos o porque no hemos hecho nada en la carretera federal. La verdad que es muy triste todo lo que está sucediendo, y desde aquí le vamos a decir a todo mundo, que no nos vamos a dejar”.