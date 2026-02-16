Agúndez denuncia a Conagua BCS de obstaculizar proyectos federales en Los Cabos

El presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, denunció que trámites ante la delegación en Baja California Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estarían obstaculizando proyectos federales prioritarios para el municipio, entre ellos el Hospital Regional del IMSS y el Programa Nacional de Vivienda.

El alcalde señaló que los procesos administrativos han resultado excesivamente burocráticos, lo que ha complicado avanzar en obras que, dijo, son fundamentales para atender el crecimiento poblacional y la demanda de servicios en Los Cabos.

“Desafortunadamente lo que sí puedo comentar es que es demasiada burocracia. Necesitamos continuar con la atención de los ciudadanos del municipio de Los Cabos con este tipo de proyectos. Lo que menos necesitamos es que una persona obstaculice los proyectos federales; la verdad desconocemos la razón, pero sí hay situaciones que no podemos dejar de comentar”, expresó.

Agúndez Gómez subrayó que el hospital proyectado —con capacidad de 240 camas— es una obra clave en materia de salud pública, mientras que el programa de vivienda busca atender la necesidad habitacional de cientos de familias en el municipio.

Hasta el momento, la delegación estatal de Conagua no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos. El Ayuntamiento informó que continuará con las gestiones necesarias para que ambos proyectos federales puedan concretarse en los tiempos previstos.

