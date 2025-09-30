Christian Agúndez entrega 40 apoyos económicos al sector productivo

Con el objetivo de fortalecer la economía local, el presidente municipal Christian Agúndez Gómez encabezó en San José del Cabo la entrega de 40 apoyos económicos al sector productivo.

Estos beneficios se otorgaron a través de la Dirección General de Fomento Económico y Vinculación Empresarial y la Dirección Municipal de Desarrollo Rural.

“El Ayuntamiento de Los Cabos continuará consolidando programas que impulsen el desarrollo de productores y emprendedores, reconociendo su papel fundamental en la construcción de un municipio más sólido y con mayores oportunidades”, destacó Agúndez.

El alcalde agregó que, a un año de gestión, aún existen retos por atender, pero se avanza en el camino correcto con proyectos que generan beneficios directos para la ciudadanía.

La titular de Fomento Económico, Abril Urueta Martínez, explicó que mediante el programa Capital Semilla se entregaron 25 apoyos con una inversión de 207 mil pesos. En total, en este primer año de gobierno se han entregado 80 apoyos, equivalentes a 571 mil pesos.

A su vez, el director de Desarrollo Rural, Raúl Arturo Montaño Ojeda, detalló que se otorgaron 15 apoyos adicionales por 77 mil 783 pesos. Precisó que, en lo que va de la administración, se ha beneficiado al 80% de los productores del municipio, con una inversión acumulada de 1 millón 139 mil pesos.

En el evento estuvieron presentes el secretario general municipal, Alberto Rentería Santana; el VIII regidor, Celestino Atienzó Beltrán; y el titular de Vinculación y Fomento de Empresas, Samuel Cisneros Peruyero, entre otras autoridades.

La XV Administración Municipal refrenda su compromiso de seguir impulsando al sector productivo, fortaleciendo la economía local y contribuyendo al bienestar de las familias cabeñas.