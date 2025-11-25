Agúndez asegura que seguirá gestionando recursos pese a recorte federal

El alcalde Christian Agúndez Gómez se pronunció sobre el reciente recorte al presupuesto federal destinado a los municipios, asegurando que su administración seguirá gestionando recursos para garantizar la operación de los programas y servicios en Los Cabos.

Aunque se haya registrado una reducción en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el edil confía en que el municipio seguirá contando con el respaldo del gobierno federal para atender las necesidades de la población.

“Por una u otra razón, como la federación y el gobierno del estado, el mismo municipio realiza cambios a los presupuestos. Nosotros, independientemente de este cambio, buscaremos hacer gestiones. De hecho, hemos tenido buena planeación en cuanto al tema de gestiones a nivel federal y también agradecemos el respaldo”, señaló Agúndez Gómez.

Minimizar impacto del recorte y mantener proyectos prioritarios

Christian Agúndez explicó que la administración municipal mantiene un enfoque de planificación y gestión estratégica para minimizar el impacto de los ajustes presupuestales y garantizar la continuidad de proyectos prioritarios para los ciudadanos.

Entre los proyectos más destacados que se gestionan ante la federación, con el apoyo del gobierno de Baja California Sur, se encuentra la construcción del puente El Zacatal, además de otros cuatro proyectos de infraestructura que buscan mejorar la conectividad y los servicios en el municipio.