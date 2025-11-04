Christian Agúndez presenta los ejes del Plan de Desarrollo Municipal de Los Cabos ante estudiantes del ITLP

En un ambiente de diálogo académico, el presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez , participó en un encuentro con estudiantes del Instituto Tecnológico de La Paz , donde presentó a los ejes rectores del Plan de Desarrollo Municipal , alineados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Durante su ponencia titulada “La arquitectura aplicada a la gestión pública: retos y oportunidades desde el gobierno municipal” , el alcalde —egresado de la carrera de Arquitectura de esta institución— compartió su experiencia profesional y en el servicio público. Subrayó la importancia de la formación académica como base para lograr un desarrollo urbano ordenado y sostenible , con un enfoque social.

Christian Agúndez destacó que los ejes del Plan de Desarrollo Municipal se centran en fortalecer la infraestructura social , mejorar la movilidad urbana , garantizar una vivienda digna y promover el cuidado del medio ambiente mediante una planeación territorial sustentable .

Asimismo, presentó los proyectos estratégicos que impulsan su administración, como la pavimentación de vialidades , la rehabilitación de parques y espacios deportivos , la ampliación de programas de vivienda , el fortalecimiento de los servicios públicos y la mejora de la infraestructura hídrica , orientados todoss al bienestar de las familias cabeñas.

La comunidad académica del Tecnológico de La Paz reconoció la trayectoria del presidente municipal y su disposición para compartir conocimientos que enriquecen la formación de futuros y futuros profesionistas.

Finalmente, Agúndez Gómez reafirmó su compromiso de mantener una vinculación estrecha entre el Ayuntamiento de Los Cabos y las instituciones educativas, promoviendo la innovación , la planeación sustentable y el desarrollo urbano ordenado en beneficio de la sociedad sudcaliforniana.