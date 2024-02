Gaby Agúndez podría no ir a los Juegos Olímpicos por falta de apoyos

Tras su participación en el Mundial de Disciplinas Acuáticas en Doha, Qatar, Gaby Agúndez regreso a México, pero confesó aún no cuenta con los recursos económicos para viajar a París. Este es un hecho que se ha venido manifestando desde hace un año con el retiro de apoyos a estos atletas por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Es importante señalar que previo a la justa internacional, Gaby tiene tres copas del mundo que le servirán de preparación, pero debido a la falta de apoyo de la Conade que dirige Ana Guevara, a la fecha no cuenta con los recursos para asistir a las competencias.

“Estamos a la espera de noticias, aún no sabemos si las plazas son para nosotras o no. Lo que viene es prepararnos rumbo a los Juegos Olímpicos y hay varias competencias, las copas del mundo (Canadá, Berlín y China) para las que no contamos todavía con apoyo, entonces alzamos la voz y esperamos recibir apoyo”.