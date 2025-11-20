Ahora convocan a la “Marcha del tigre”: fecha, qué defiende y quién la promueve
La “Marcha del tigre” es la nueva convocatoria de jóvenes afines a la 4T que ha comenzado a circular en redes sociales. La movilización se realizará el sábado 6 de diciembre en Ciudad de México, como respuesta a la reciente protesta de la Generación Z que exigió mayor seguridad en México y justicia por el asesinato de Carlos Manzo.
Quién promueve la Marcha del tigre
Aunque no hay un líder conocido, los mensajes en redes destacan a jóvenes patriotas que respaldan la Cuarta Transformación. La convocatoria incluye imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, levantando las manos durante la toma de posesión de octubre de 2024.
Qué busca la movilización
La marcha tiene varios objetivos:
-
Mostrar apoyo al gobierno de Claudia Sheinbaum y al proyecto de la 4T.
-
Destacar la importancia de que una mujer encabece el Poder Ejecutivo.
-
Reconocer avances sociales, como la reducción de la pobreza.
-
Expresar respaldo a las políticas de seguridad en México.
-
Defender la soberanía nacional y rechazar la intervención extranjera en temas de seguridad.
Cuándo y dónde será la marcha
-
Fecha: Sábado 6 de diciembre.
-
Hora: 9:00 a.m.
-
Punto de encuentro: Ángel de la Independencia, CDMX.
-
Recorrido: Aún no confirmado, se prevé que termine en el Zócalo de la Ciudad de México.
Hasta el momento, la convocatoria solo circula en redes sociales y no cuenta con respaldo oficial. La discusión digital muestra división entre quienes apoyan la iniciativa y quienes la consideran una respuesta política a la protesta juvenil reciente.
