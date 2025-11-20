Ahora convocan a la “Marcha del tigre”: fecha, qué defiende y quién la promueve

La “Marcha del tigre” es la nueva convocatoria de jóvenes afines a la 4T que ha comenzado a circular en redes sociales. La movilización se realizará el sábado 6 de diciembre en Ciudad de México, como respuesta a la reciente protesta de la Generación Z que exigió mayor seguridad en México y justicia por el asesinato de Carlos Manzo.

Quién promueve la Marcha del tigre

Aunque no hay un líder conocido, los mensajes en redes destacan a jóvenes patriotas que respaldan la Cuarta Transformación. La convocatoria incluye imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, levantando las manos durante la toma de posesión de octubre de 2024.

Qué busca la movilización

La marcha tiene varios objetivos:

Mostrar apoyo al gobierno de Claudia Sheinbaum y al proyecto de la 4T.

Destacar la importancia de que una mujer encabece el Poder Ejecutivo .

Reconocer avances sociales, como la reducción de la pobreza .

Expresar respaldo a las políticas de seguridad en México .

Defender la soberanía nacional y rechazar la intervención extranjera en temas de seguridad.

Cuándo y dónde será la marcha

Fecha: Sábado 6 de diciembre.

Hora: 9:00 a.m.

Punto de encuentro: Ángel de la Independencia, CDMX.

Recorrido: Aún no confirmado, se prevé que termine en el Zócalo de la Ciudad de México.

Hasta el momento, la convocatoria solo circula en redes sociales y no cuenta con respaldo oficial. La discusión digital muestra división entre quienes apoyan la iniciativa y quienes la consideran una respuesta política a la protesta juvenil reciente.

