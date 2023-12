Ahora van contra las comisiones locales de búsqueda

Nos cuentan que después del recorte a la cifra de personas desaparecidas, ya no sorprende a nadie que tras reducir el padrón y obligar a Karla Quintana a renunciar a la Comisión Nacional de Búsqueda, ahora el Poder Ejecutivo planea desaparecer también las comisiones locales de búsqueda para que la tarea de ubicar e identificar vuelva a estar en manos de las fiscalías locales, en buena parte responsables del enorme rezago en el registro de desapariciones, por las limitaciones técnicas, presupuestales y de personal, además de los vicios muy arraigados en los ministerios públicos que desdeñan la investigación de los casos. Nos hacen ver que a las obras insignia del gobierno bien podría añadirse la dolorosa puesta en escena de “La desaparición de los desaparecidos”.

Siguen consejeros del INE los pasos del Tribunal Electoral

Nos comentan que tras la rebelión que puso en crisis al Tribunal Electoral, en el INE se desarrolla una trama similar cuando ya está en marcha el proceso del 2024. Nos aseguran que con su rechazo a los nombramientos de la consejera presidenta Guadalupe Taddei en la estructura del instituto, los consejeros Jaime Rivera, José Martín Faz y Beatriz Zavala parecen apostar por la ruptura y generar incertidumbre, supuestamente por preocupaciones institucionales. Lo que no se entiende en la sede del árbitro electoral es el sentido de estas acciones, aunque no faltan quienes piensen que los “rebeldes” solo buscan presionar en busca de beneficios no escritos. En el tribunal ya hubo salida, con el nombramiento de Mónica Soto como magistrada presidenta. ¿Será que en el INE logren ponerse de acuerdo?

¿Andrés Samuel a la carga?

El gobernador Samuel García anunció este viernes que denunciará penalmente a los diputados del PAN y el PRI del Congreso de Nuevo León, porque según él intentaron quitarle facultades y ello constituye un delito. Nos hacen ver que lo que más llamó la atención fue que el anuncio lo hizo en sus redes sociales, cosa que justificó diciendo que los medios de comunicación han emprendido una campaña nacional en su contra por el éxito que tuvo su precampaña presidencial… que duró diez días. ¿Habrá alguien que le avise que esa estrategia la patentó hace varios lustros el presidente Andrés Manuel López Obrador? Luego se enoja don Samuel cuando le hacen bromas por su cercanía con el mandatario.

Inaugura, que algo queda

Finalmente llegó el día tan ansiado por el presidente López Obrador para cortar el listón de la que es quizá su obra más querida, el Tren Maya. Tan contento estaba el mandatario, nos cuentan, que fue a visitar el vagón de los reporteros y no tuvo empacho en admitir que a la obra le falta mucho para estar lista y hasta los invitó a que pronto vayan con sus familias a hacer el recorrido por el sureste. En la lista de pendientes de Palacio Nacional parece que ya quedó palomeado el apartado de “inaugurar el Tren Maya”. Cuándo estará en operación completa, nadie sabe. El punto parecía ser, parafraseando al propio Presidente cuando se refiere a la calumnia de la que tanto dice ser víctima, “inaugura que algo queda”.