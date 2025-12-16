El ahorro récord que cambia a México: Afores ganan más de 1 billón de pesos

El ahorro de los trabajadores mexicanos logró un desempeño histórico al cerrar el mes de noviembre con siete meses continuos de plusvalías. Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) acumularon un total de 1 billón 116 mil 314 millones de pesos en ganancias, según los datos de la Consar.

Este avance ocurre a pesar de la gran volatilidad experimentada en los mercados financieros durante 2025. Las ganancias (plusvalías) registradas hasta noviembre representan el 16.5% del ahorro completo que los mexicanos tenían en el sistema durante 2024.

El presidente de la Consar, Julio César Cervantes, afirmó que esta cifra histórica refleja la confianza en el sistema y subraya la eficacia en la gestión de las administradoras. Actualmente, más de la mitad del total de los fondos administrados proviene de los rendimientos generados a lo largo de más de tres décadas de operación.

¿Qué impulsó estas ganancias históricas de ahorro en México durante 2025?

Estas ganancias se obtienen al invertir los recursos en diversos instrumentos financieros, como deuda corporativa, acciones o bonos gubernamentales. La reducción de las tasas de interés, junto con las estrategias de inversión de las administradoras, beneficiaron el buen rendimiento del sistema.

La Consar destacó que las Afores están por marcar un año sin precedentes en plusvalías para los trabajadores mexicanos. Solamente en noviembre, las administradoras registraron plusvalías por 32.6 mil millones de pesos.

¿El ahorro para el retiro es un motor económico?

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) ya administra más de 8.1 billones de pesos, lo cual lo consolida como un motor clave para la economía nacional. Este gran volumen de recursos de largo plazo representa el 23.3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Se estima que el ahorro de los trabajadores alcanzará 12 billones de pesos en 2030 y superará los 30 billones en 2050. Este crecimiento acelerado representa una gran oportunidad para el país, pero también un reto para canalizar los recursos de manera eficiente.

La Consar trabaja para que la regulación evolucione al ritmo de los mercados y promueva la diversificación de portafolios. Esto busca fortalecer la gestión de riesgos y garantizar la protección de los ahorros de todos los trabajadores.