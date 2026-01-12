AICM EN VIVO: Estatus de vuelos cancelados y demorados, hoy 12 de enero 2026

La operación aérea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de este lunes 12 de enero desde las primeras horas, el estatus de vuelos muestra demoras que obligan a los viajeros a verificar con anticipación su itinerario para evitar contratiempos en una de las terminales más saturadas del país.

Si ves que tu vuelo está demorado no significa que puedes llegar tarde a documentar, ya que estos se cierran 45 minutos antes del abordaje y habrás perdido el vuelo, por lo tanto, independientemente si está demorado o cancelado, deberás acudir a documentar maleta o a solicitar el voucher para quedar amparado y respaldado por la aerolínea.

Leer más: Científicos de la UAQ crean anticonceptivo masculino oral reversible

Existen vuelos nacionales e internacionales que a diario registran estatus de demora debido a que operan en rutas de alta frecuencia. En estos casos, una misma aeronave realiza varios trayectos de ida y vuelta durante el día con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otros, cambiando únicamente el número de vuelo sin modificar la ruta, por lo que cualquier retraso inicial se va acumulando. Como consecuencia, los vuelos vespertinos y nocturnos suelen concentrar demoras de varias horas, un factor clave que conviene considerar al momento de elegir aerolínea y destino únicamente por el precio.

Estatus de Vuelos Retrasados y Cancelados (actualizado)

Es importante señalar que el sistema de monitoreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con la actual administración, no es transparente, modifica los vuelos demorados una vez que estos despegaron. Esta práctica no se realiza en importantes aeropuertos del mundo y es una evidente manipulación de la información para apoyar a las aerolíneas a no redimir seguros, mejorar el ranking de puntualidad, entre muchas otras causas por las que estén haciendo este opaco registro. La información vertida es lo que encontramos al momento de revisar y que posteriormente el AICM los altera como cerrado en tiempo.

Vuelo: AA1374

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 09:00

Estatus: Demorado

Vuelo: UA428

Destino: Houston

Aerolínea: United

Hora: 09:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AM668

Destino: San Francisco

Aerolínea: Aeroméxico

Hora: 09:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AM464

Destino: Ciudad de Panamá

Aerolínea: Aeroméxico

Hora: 08:55

Estatus: Demorado

Vuelo: AM460

Destino: Punta Cana

Aerolínea: Aeroméxico

Hora: 08:50

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1058

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 08:50

Estatus: Demorado

Vuelo: AM632

Destino: San Antonio

Aerolínea: Aeroméxico

Hora: 08:35

Estatus: Demorado

Vuelo: AM852

Destino: Veracruz

Aerolínea: Aeroméxico

Hora: 08:35

Estatus: Demorado

Vuelo: AM508

Destino: Cancún

Aerolínea: Aeroméxico

Hora: 08:30

Estatus: Demorado

Vuelo: AM455

Destino: Washington Dulles

Aerolínea:

Hora: 08:25

Estatus: Demorado

Vuelo: AM392

Destino: Huatulco

Aerolínea: Aeroméxico

Hora: 08:20

Estatus: Demorado

Vuelo: AM2080

Destino: Los Mochis

Aerolínea: Aeroméxico

Hora: 08:15

Estatus: Demorado

Vuelo: AM1046

Destino: Oaxaca

Aerolínea: Aeroméxico

Hora: 08:15

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1118

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 08:15

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4800

Destino: Dallas

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:15

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1166

Destino: Puerto Vallarta

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 08:15

Estatus: Demorado

Vuelo: AC997

Destino: Vancouver

Aerolínea: Air Canada

Hora: 08:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AC994

Destino: Montreal

Aerolínea: Air Canada

Hora: 07:30

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4580

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:15

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4350

Destino: Ciudad Juárez

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:10

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1166

Destino: Puerto Vallarta

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AM694

Destino: Vancouver

Aerolínea: Aeroméxico

Hora: 01:15

Estatus: Demorado

Vuelo: AM654

Destino: Santo Domingo

Aerolínea: Aeroméxico

Hora: 01:15

Estatus: Demorado

Los retrasos y cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se han convertido en un tema recurrente para millones de pasajeros que transitan cada año por sus instalaciones, especialmente en temporadas de alta demanda, lluvias intensas o contingencias operativas. Este aeropuerto, el más importante del país, opera al límite de su capacidad, lo que provoca que cualquier ajuste en el clima, en el tráfico aéreo o en la logística de las aerolíneas tenga un impacto inmediato en los itinerarios, generando esperas prolongadas, cambios de puerta y, en los casos más complejos, cancelaciones de último momento.

Las aerolíneas mexicanas como Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris concentran una parte importante de las operaciones diarias en el AICM, tanto en vuelos nacionales como internacionales, lo que las coloca en el centro de las afectaciones cuando se presentan retrasos en cadena. Aunque cada compañía cuenta con protocolos de atención y compensación, la saturación del aeropuerto y la alta rotación de aeronaves complican la recuperación rápida de los horarios, especialmente cuando una demora temprana se arrastra durante el resto del día.

Leer más: EN VIVO: Así está el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 12 de enero 2026

La operación del aeropuerto se divide entre la Terminal 1 y la Terminal 2, conocidas como T1 y T2, ambas con dinámicas distintas pero interconectadas por la misma presión operativa. La T1, la más grande y antigua, suele registrar mayor congestión en salas de espera y pistas, mientras que la T2, aunque más moderna, no está exenta de retrasos cuando las condiciones meteorológicas o el tráfico aéreo obligan a reducir despegues y aterrizajes, afectando vuelos de corta y larga distancia por igual.

Ante este escenario, los retrasos y cancelaciones en el AICM se han vuelto un fenómeno que los viajeros frecuentes ya consideran al planear sus traslados, conexiones y tiempos de llegada. Revisar el estatus del vuelo, anticipar traslados entre la T1 y la T2, y conocer las políticas de Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris se ha convertido en parte de una cultura de viaje más preventiva, en un aeropuerto que, pese a sus limitaciones, sigue siendo el principal punto de entrada y salida aérea de México.

Leer más: Rockstar Games concentraría la apuesta comercial de GTA VI exclusivo para PS5

Vuelo retrasado o cancelado en México: estos son tus derechos y lo que la aerolínea está obligada a darte

Las demoras y cancelaciones aéreas no son una cortesía de temporada, sino un escenario recurrente para miles de pasajeros en México, especialmente en aeropuertos con alta saturación. Frente a esta realidad, la ley establece derechos mínimos que las aerolíneas deben cumplir sin excusas, y conocerlos puede marcar la diferencia entre aceptar una mala experiencia o exigir una compensación justa.

En territorio nacional, todas las aerolíneas están obligadas a respetar los derechos del pasajero en caso de retrasos o cancelaciones, de acuerdo con lo establecido por la Procuraduría Federal del Consumidor. Estas disposiciones aplican sin importar la tarifa adquirida y buscan equilibrar la relación entre empresas aéreas y usuarios ante fallas operativas.

Cuando un vuelo presenta un retraso mayor a una hora, pero menor a cuatro, la aerolínea debe ofrecer medidas de compensación inmediatas. Entre ellas se incluyen alimentos y bebidas, así como descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino, con el objetivo de mitigar el impacto de la espera prolongada en el aeropuerto.

Si la demora supera las dos horas, pero no rebasa las cuatro, la compensación económica adquiere un carácter más concreto. En este caso, el descuento ofrecido para vuelos futuros no puede ser inferior al 7.5% del valor total del boleto, una obligación mínima que las aerolíneas deben cumplir sin condicionamientos adicionales.

El escenario cambia de forma significativa cuando el retraso excede las cuatro horas o el vuelo es cancelado. En estas situaciones, el pasajero tiene derecho a elegir entre varias opciones que van más allá de simples descuentos y que implican una responsabilidad directa de la aerolínea sobre los daños causados.

Una de las alternativas es el reembolso total del boleto, acompañado de una indemnización que no puede ser menor al 25% del precio pagado. Esta compensación busca resarcir no solo el costo del servicio no prestado, sino también las afectaciones derivadas de la cancelación o demora excesiva.

Otra opción es ser reubicado en el primer vuelo disponible hacia el mismo destino, con alimentos incluidos y, de ser necesario, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. También existe la posibilidad de aceptar un boleto para una fecha posterior, siempre con una indemnización mínima del 25% del valor del pasaje.

Aunque estas disposiciones representan el piso legal, cada aerolínea puede ofrecer esquemas de compensación superiores. Por ello, es recomendable revisar las políticas específicas de la compañía antes de viajar y, ante cualquier irregularidad, acudir a los módulos de la Profeco, que mantiene presencia permanente en aeropuertos como el AICM para orientar y proteger al consumidor.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO