AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados, hoy 18 de diciembre 2025

La operación aérea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México arranca este jueves 18 de diciembre con afectaciones que ya impactan a los primeros pasajeros del día. Desde las primeras horas, el estatus de vuelos muestra demoras que obligan a los viajeros a verificar con anticipación su itinerario para evitar contratiempos en una de las terminales más saturadas del país.

Vuelos Retrasados y Cancelados corte matutino

Vuelo: VB1232

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:00

Estado: Demorado

Vuelo: Y4700

Destino: Chicago

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:50

Estatus: Demorado

El AICM mantiene un sistema de actualización en tiempo real que permite conocer el estado de salidas y llegadas, una herramienta clave en jornadas donde cualquier ajuste puede alterar conexiones, traslados y planes laborales o vacacionales. Revisar esta información antes de salir de casa se vuelve indispensable, especialmente en fechas de alta movilidad.

Al corte de las 5:00 horas de este jueves, uno de los vuelos afectados es el VB1232 con destino a Tijuana, operado por Viva Aerobus, programado originalmente para despegar a las 06:00 horas. El servicio aparece marcado como demorado, una situación que suele generar acumulación de pasajeros en salas de espera durante las primeras horas del día.

Las demoras no se limitan a rutas nacionales. El vuelo Y4700 con destino a Chicago, operado por Volaris y programado para las 08:50 horas, también registra retraso. Este tipo de ajustes en vuelos internacionales suele tener un efecto en cadena, sobre todo para pasajeros con conexiones posteriores o compromisos de tiempo ajustados.

El AICM es uno de los aeropuertos con mayor volumen de operaciones en América Latina, por lo que cualquier variación en su programación tiene impacto inmediato. Factores operativos, logísticos o incluso condiciones externas pueden traducirse en demoras que, aunque parezcan menores, afectan la dinámica general de la terminal.

Para los usuarios, la recomendación es clara: confirmar el estatus del vuelo directamente en los canales oficiales del aeropuerto y de la aerolínea antes de trasladarse. Llegar con mayor anticipación de la habitual permite maniobrar ante cambios de última hora y reduce el estrés asociado a esperas prolongadas.

En temporadas cercanas a periodos vacacionales o de cierre de año, como diciembre, la presión sobre el AICM aumenta. La alta demanda, combinada con ajustes operativos, hace más frecuente la aparición de retrasos, por lo que la información en tiempo real se convierte en la mejor aliada del pasajero.

Hasta el momento, el aeropuerto no reporta cancelaciones masivas, pero el registro de vuelos demorados confirma que la jornada inicia con ajustes relevantes. Mantenerse atento a nuevas actualizaciones será clave para quienes tienen previsto volar desde la Ciudad de México a lo largo del día.

Vuelo retrasado o cancelado en México: estos son tus derechos y lo que la aerolínea está obligada a darte

Las demoras y cancelaciones aéreas no son una cortesía de temporada, sino un escenario recurrente para miles de pasajeros en México, especialmente en aeropuertos con alta saturación. Frente a esta realidad, la ley establece derechos mínimos que las aerolíneas deben cumplir sin excusas, y conocerlos puede marcar la diferencia entre aceptar una mala experiencia o exigir una compensación justa.

En territorio nacional, todas las aerolíneas están obligadas a respetar los derechos del pasajero en caso de retrasos o cancelaciones, de acuerdo con lo establecido por la Procuraduría Federal del Consumidor. Estas disposiciones aplican sin importar la tarifa adquirida y buscan equilibrar la relación entre empresas aéreas y usuarios ante fallas operativas.

Cuando un vuelo presenta un retraso mayor a una hora, pero menor a cuatro, la aerolínea debe ofrecer medidas de compensación inmediatas. Entre ellas se incluyen alimentos y bebidas, así como descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino, con el objetivo de mitigar el impacto de la espera prolongada en el aeropuerto.

Si la demora supera las dos horas, pero no rebasa las cuatro, la compensación económica adquiere un carácter más concreto. En este caso, el descuento ofrecido para vuelos futuros no puede ser inferior al 7.5% del valor total del boleto, una obligación mínima que las aerolíneas deben cumplir sin condicionamientos adicionales.

El escenario cambia de forma significativa cuando el retraso excede las cuatro horas o el vuelo es cancelado. En estas situaciones, el pasajero tiene derecho a elegir entre varias opciones que van más allá de simples descuentos y que implican una responsabilidad directa de la aerolínea sobre los daños causados.

Una de las alternativas es el reembolso total del boleto, acompañado de una indemnización que no puede ser menor al 25% del precio pagado. Esta compensación busca resarcir no solo el costo del servicio no prestado, sino también las afectaciones derivadas de la cancelación o demora excesiva.

Otra opción es ser reubicado en el primer vuelo disponible hacia el mismo destino, con alimentos incluidos y, de ser necesario, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. También existe la posibilidad de aceptar un boleto para una fecha posterior, siempre con una indemnización mínima del 25% del valor del pasaje.

Aunque estas disposiciones representan el piso legal, cada aerolínea puede ofrecer esquemas de compensación superiores. Por ello, es recomendable revisar las políticas específicas de la compañía antes de viajar y, ante cualquier irregularidad, acudir a los módulos de la Profeco, que mantiene presencia permanente en aeropuertos como el AICM para orientar y proteger al consumidor.

