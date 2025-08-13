AICM inundado: autoridades coordinan acciones tras afectaciones a vuelos

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) enfrenta nuevamente complicaciones por lluvias intensas que provocaron inundaciones y afectaciones en operaciones. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se activó un plan de coordinación con la CONAGUA, el Gobierno de la Ciudad de México y el propio aeropuerto para atender la contingencia.

La reunión interinstitucional fue encabezada por el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, con la participación del director general del AICM, Almirante Juan José Padilla Olmos; el director general de CONAGUA, Efraín Morales López; y representantes de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la CDMX. El objetivo: implementar medidas que garanticen la operación segura y continua del aeropuerto capitalino.

Así afectó la lluvia a los vuelos en el AICM

La madrugada del 12 de agosto, una lluvia atípica de gran intensidad provocó la suspensión temporal de operaciones. Desde las 02:13 horas se cerraron aterrizajes y despegues hasta la reapertura parcial a las 06:00 horas, aunque una pista sigue cerrada.

Según el reporte oficial, estas fueron las afectaciones en vuelos:

16 vuelos desviados

3 cancelados

120 con demoras

19,500 pasajeros afectados

Personal especializado trabajó con motobombas de succión, equipos vactor y barredoras de aire para desalojar el agua acumulada y recuperar la capacidad operativa lo antes posible.

Previsiones y recomendaciones para viajeros

Las autoridades advirtieron que, debido a los pronósticos, las lluvias podrían repetirse en los próximos días. Se recomienda a los pasajeros con vuelos programados:

Mantenerse en contacto con su aerolínea.

Seguir indicaciones de Protección Civil .

Consultar canales oficiales para actualizaciones sobre el AICM hoy.

El llamado se extiende a la ciudadanía para extremar precauciones ante posibles afectaciones en el aeropuerto inundado y su zona perimetral.