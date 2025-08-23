AICM suspende operaciones brevemente por lluvia

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que se detuvieron de manera momentánea algunas operaciones de salida a causa de la presencia de lluvia en la zona. La medida se aplicó durante aproximadamente diez minutos, de acuerdo con la administración de la terminal aérea.

La suspensión respondió a las limitaciones de visibilidad registradas y reportadas por los pilotos, lo que obligó a implementar protocolos de seguridad antes de reanudar los vuelos.

Autoridades del AICM señalaron que no se presentaron encharcamientos ni afectaciones mayores en las pistas, por lo que las operaciones retomaron su curso normal poco después de la pausa.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México exhortó a los pasajeros a mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estatus actualizado de cada vuelo.

La administración de la terminal aérea detalló que, tras la interrupción, los aterrizajes y despegues se realizaron con normalidad, sin mayores contratiempos para usuarios y personal operativo, por lo que AICM reanudó operaciones.