Viernes 19 de Diciembre, 2025
Nacional

AICM habría activado protocolo por presunto secuestro de avión

Presunto secuestro de aeronave en el AICM habría obligado a suspender vuelo con destino a Cancún esta tarde de viernes
Adolfo Torres
19 diciembre, 2025
AICM activa protocolo por presunto secuestro de avión

Un presunto secuestro de avión se habría registrado este día en el AICM, luego de que un piloto se presuntamente encerró en la cabina tras ser notificado de que había sido despedido, situación que derivaría en la activación inmediata de medidas de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De acuerdo con información difundida por Telediarios y Milenio, el incidente ocurrió cuando la aeronave se preparaba para cubrir la ruta hacia Cancún, con pasajeros ya a bordo, lo que obligó a suspender el despegue y a aplicar el protocolo de Seguridad.

Reportes del sector aéreo señalaron que, tras recibir la notificación de su despido, el piloto se negó a abandonar la cabina y comenzó a realizar exigencias a través del altavoz del avión, lo que generó confusión y molestia entre los pasajeros.

Durante el episodio, el trabajador solicitó la presencia de personal de comunicación social del AICM y de Protección Civil, mientras elementos de seguridad aeroportuaria atendieron la situación conforme a los lineamientos establecidos.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a usuarios del aeropuerto expresando inconformidad en salas de espera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ante la demora y la suspensión del vuelo programado.

