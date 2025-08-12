¡AICM de nuevo bajo el agua! Volaris, Viva y Aeroméxico anuncian afectaciones en sus vuelos

Una intensa lluvia con tormenta eléctrica registrada la madrugada del 12 de agosto provocó inundaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), ocasionando la suspensión temporal de vuelos, lo que ha afectado a miles de pasajeros.

De acuerdo con autoridades aeroportuarias, las operaciones de aterrizaje y despegue de vuelos se detuvieron a las 02:13 horas. La pista 5 Izquierda–23 Derecha reabrió a las 06:00 horas, pero la 5 Derecha–23 Izquierda sigue cerrada y se prevé su reapertura en las próximas horas.

Afectaciones por las inundaciones en el AICM

Hasta el momento, se reportan 16 vuelos desviados, 3 cancelados y 120 demoras por las inundaciones en el AICM, lo que impacta a más de 19,500 pasajeros. Personal especializado trabaja con motobombas, barredoras y equipo vactor para desalojar el agua y restablecer la operación lo antes posible.

El AICM mantiene coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, para enfrentar posibles lluvias similares en los próximos días.

Volaris, Viva Aerobus y Aeroméxico piden verificar el estatus de vuelo

Volaris informó que algunas de sus operaciones podrían verse afectadas y recomendó a los viajeros confirmar el estatus de vuelo Ciudad de México antes de salir hacia el aeropuerto.

Viva Aerobus alertó sobre posibles demoras y pidió a los pasajeros extremar precauciones, anticipar su llegada y revisar su vuelo previo al traslado.

Aeroméxico reconoció que un número considerable de operaciones se ha visto afectado y que, aunque se han reacomodado pasajeros, las lluvias podrían seguir provocando retrasos y cancelaciones.

La aerolínea solicitó a las autoridades federales y capitalinas implementar acciones urgentes para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria y prevenir futuros incidentes.

¿Cómo saber el estatus de mi vuelo?

Si tienes programado un vuelo desde o hacia el AICM y quieres saber si fue cancelado por las inundaciones, se sugiere:

Consultar directamente con tu aerolínea el estatus de vuelo Ciudad de México .

Anticipar tu llegada al aeropuerto debido a posibles demoras en el tránsito.

Prepararte para cambios de itinerario ante nuevas afectaciones.

El AICM advirtió que las lluvias de esta temporada podrían seguir generando complicaciones en las operaciones, por lo que es clave mantenerse informado.

