AIFA: advierten desinterés internacional y dependencia permanente del erario

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles continúa sin consolidarse como una opción atractiva para pasajeros ni aerolíneas internacionales, de acuerdo con un análisis del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticos. El diagnóstico apunta a una falta estructural de interés como aeropuerto de origen-destino, lo que limita su papel dentro del sistema aeroportuario del Valle de México.

La evaluación, presentada por el director del INIJA, Pablo Casas Lías, sostiene que el AIFA no cumple con las condiciones mínimas para convertirse en un nodo relevante de conectividad aérea internacional. La escasa demanda, sumada a una oferta limitada de rutas, impide que el aeropuerto compita con otros centros regionales y refuerza su carácter marginal en el tráfico internacional.

La dependencia financiera del proyecto quedó nuevamente en evidencia con la asignación presupuestal para 2026, cuando el Presupuesto de Egresos de la Federación destinó al AIFA 744 millones 690 mil pesos. Para los especialistas, esta inyección de recursos públicos confirma que el aeropuerto no es autosuficiente y que su operación seguirá ligada de manera permanente al financiamiento estatal.

Desde la perspectiva técnica, el AIFA tampoco cumple el objetivo para el que fue concebido: aliviar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Casas Lías subrayó que no ha descongestionado ni el espacio aéreo metropolitano ni los edificios terminales 1 y 2 del AICM, lo que mantiene intacto el problema estructural de capacidad en la capital del país.

La cercanía del Mundial de Futbol tampoco modifica el panorama. Aunque el AIFA fue designado como aeropuerto oficial del evento, los expertos advierten que, por su limitada conectividad, solo estaría en condiciones de atender vuelos chárter, sin capacidad real para absorber un flujo masivo de operaciones internacionales regulares.

En los rankings de rutas internacionales, el aeropuerto simplemente no figura entre los principales corredores aéreos del país. A ello se suma que el Departamento de Transporte de Estados Unidos mantiene restricciones, al considerar que el AIFA carece de la infraestructura y conectividad necesarias para operar como un verdadero centro de conexiones.

Las cifras de pasajeros refuerzan este diagnóstico. Durante el último año, el AIFA movilizó poco más de siete millones de viajeros, un crecimiento anual de 11.5 por ciento, pero muy lejos de la meta de 20 millones de pasajeros anuales que se planteó originalmente para justificar su construcción y su viabilidad económica.

Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional ha señalado un supuesto punto de equilibrio financiero basado en ingresos fiscales generados por la aduana del SAT dentro del aeropuerto, los especialistas aclaran que dichos recursos no corresponden a ingresos operativos propios. En este contexto, expertos del sector aeronáutico insisten en la necesidad de planear un aeropuerto de gran capacidad hacia 2030 y retomar el proyecto de Texcoco, ante lo que consideran el fracaso funcional del AIFA.

