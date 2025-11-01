AIFA anuncia vuelos a EE.UU. pese a cancelaciones, y borra la publicación horas después

El AIFA publicó en redes sociales anuncios sobre vuelos a Los Ángeles y Orlando, pese a que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) canceló recientemente 13 rutas y suspendió nuevas solicitudes desde ese aeropuerto.

Las publicaciones, que incluían mensajes como “¡Es hoy, es hoy! Ya puedes viajar a Los Ángeles desde el AIFA”, fueron borradas pocas horas después, sin explicación oficial.

La confusión surge luego de que el DOT argumentara falta de reciprocidad y competencia desleal en las rutas aéreas entre ambos países.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ni el AIFA han emitido aclaraciones sobre la disponibilidad real de los vuelos internacionales.

