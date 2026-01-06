AIFA reconoce rezago y busca asesoría especializada para atraer pasajeros y aerolíneas

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) admitió la necesidad de apoyo externo para revertir su bajo desempeño comercial, al reconocer que aún carece de una estrategia efectiva para atraer más pasajeros y convencer a nuevas aerolíneas de operar desde la terminal ubicada en el Estado de México.

Las directivas del aeropuerto lanzaron en septiembre de 2025 una licitación para contratar una consultora especializada en mercadotecnia aérea, con el objetivo de diseñar un plan integral de crecimiento; sin embargo, el proceso quedó desierto luego de que ninguna propuesta cumpliera con los requisitos técnicos y financieros establecidos.

Leer más: AICM EN VIVO: Estatus de vuelos cancelados y demorados, hoy 6 de enero 2026

El proyecto de asesoría contempla un análisis profundo sobre qué rutas deben abrirse, con qué aerolíneas conviene establecer alianzas y bajo qué condiciones los vuelos pueden consolidarse, además de evaluar la experiencia y respuesta de las compañías que ya han operado en el AIFA desde su apertura.

La consultoría deberá trazar un horizonte de planeación a cinco años que incluya proyecciones de crecimiento, rentabilidad, promoción y posicionamiento, luego de que los indicadores de operación del aeropuerto se mantuvieran por debajo de lo previsto durante sus primeros cuatro años de funcionamiento.

Leer más: María Corina Machado atribuye a Trump un papel decisivo y afirma que merece el Nobel de la Paz

Otro eje central del estudio será identificar los factores que han limitado el crecimiento de la conectividad aérea, así como distinguir qué destinos han logrado generar demanda real y cuáles no, para rediseñar la oferta de vuelos y establecer esquemas de incentivos que hagan más atractiva la terminal para aerolíneas y usuarios.

El análisis también incluirá una comparación directa con otros aeropuertos de la región, en particular con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), además de detectar mercados nacionales e internacionales con potencial que actualmente no cuentan con conexión directa desde el AIFA.

Leer más: Pop Mart apuesta por México y diversifica su producción global ante el auge de Labubu

Un aspecto clave del diagnóstico se concentrará en las condiciones de acceso terrestre, al reconocer que la movilidad y conectividad por tierra influyen de manera determinante en el desempeño del aeropuerto; la consultoría deberá identificar cuellos de botella y proponer soluciones de corto, mediano y largo plazo para pasajeros y carga.

Este replanteamiento estratégico ocurre mientras el AIFA mantiene planes de expansión de largo plazo, con un proyecto de ampliación que contempla la construcción de una segunda terminal “espejo” a partir de 2032, con la que busca duplicar su capacidad y convertirse, hacia 2050, en el aeropuerto más grande del país, superando al AICM en infraestructura y volumen de operaciones.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO