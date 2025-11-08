AIFA suspende todos sus vuelos a Estados Unidos

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) suspendió este viernes todos sus vuelos con destino a Estados Unidos (EU), luego de un decreto emitido por el gobierno estadounidense encabezado por el presidente Donald Trump. La medida, que entró en vigor el 7 de noviembre de 2025, afectó a cientos de pasajeros y obligó a aerolíneas mexicanas a cancelar múltiples rutas.

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DoT), la decisión se basó en el presunto incumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de transporte aéreo bilateral entre México y EU. El organismo señaló que la medida permanecerá vigente hasta que las autoridades mexicanas subsanen las irregularidades detectadas.

El DoT había retirado, a finales de octubre, la llamada inmunidad antimonopolio a las aerolíneas mexicanas que operaban o pretendían abrir rutas hacia territorio estadounidense desde el AIFA, lo que anticipaba una crisis aérea entre ambos países.

La aerolínea más afectada por el decreto fue Viva Aerobus, que suspendió sus vuelos hacia Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando. En un comunicado, la compañía lamentó las afectaciones a los pasajeros y señaló que ofrecería reembolsos y cambios de itinerario.

Por su parte, Volaris informó que sus operaciones hacia Newark, Nueva Jersey, también quedaron suspendidas, mientras que Aeroméxico confirmó la cancelación de sus rutas a Houston y McAllen, ambas con salida desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En redes sociales, decenas de viajeros manifestaron su frustración por las cancelaciones de último momento y la falta de información en las terminales. Algunos denunciaron haber quedado varados en el AIFA durante horas, a la espera de soluciones por parte de las aerolíneas.

Mientras tanto, en Estados Unidos, más de 800 vuelos fueron cancelados el mismo día como parte de una política de reducción del tráfico aéreo impulsada por la administración de Trump, debido a la escasez de controladores aéreos provocada por el prolongado cierre de gobierno.

Esta situación afectó aproximadamente al 10% del tráfico aéreo estadounidense y podría alcanzar hasta el 20% si el cierre se prolonga, según estimaciones del Departamento del Tesoro.