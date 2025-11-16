Airbnb en Guadalajara para el Mundial 2026: las mejores y peores colonias cerca del Estadio Akron

Con la emoción del Mundial 2026 en puerta, Guadalajara se prepara para recibir a miles de visitantes, especialmente en torno al Estadio Akron, casa de Chivas y sede de varios partidos. Si estás planeando hospedarte en un Airbnb cerca del estadio, elegir la colonia correcta puede marcar la diferencia entre una estancia cómoda y segura, o una llena de inconvenientes.

Las mejores colonias cerca del Estadio Akron

Si tu prioridad es seguridad, tranquilidad y accesibilidad, estas colonias son las opciones más recomendables para hospedarse:

Ciudad Granja

Lomas del Colli

La Estancia

Chapalita Inn

Arcos de Guadalupe

Vallarta Universidad

Paseos del Sol

Plaza Guadalupe

Jardines del Sol

Águilas Arboledas

Arcos de Zapopan

Centro de Zapopan

Estas zonas ofrecen mayor seguridad, calles bien iluminadas, cercanía a centros comerciales y restaurantes, y un acceso relativamente rápido al Estadio Akron. Los precios en Airbnb tienden a ser algo más altos que en las colonias populares, pero no son excesivos, y la tranquilidad lo vale.

Colonias populares pero menos seguras

Si tu presupuesto es más ajustado, podrías considerar colonias populares. Sin embargo, la seguridad puede ser un problema, por lo que es recomendable informarte bien antes de reservar:

El Briseño

Agrícola

Miramar

El Fortín

Arenales Tapatíos

Santa Anita “El Pueblo”

Loma Ejidal

Santa Margarita

Tesistán

Del Fresno

Obrera

Jardines de la Cruz

Estas colonias pueden ofrecer precios más económicos, pero a costa de calles con menor vigilancia, infraestructura menos cuidada y un riesgo mayor en comparación con las zonas residenciales cercanas al estadio.

Consejos para elegir tu Airbnb cerca del Estadio Akron

Prioriza la seguridad: Las colonias residenciales suelen tener vigilancia y calles bien iluminadas. Revisa la distancia al estadio: Google Maps puede ayudarte a estimar el tiempo de traslado. Comprueba reseñas y fotos recientes: Airbnb permite verificar la experiencia de huéspedes anteriores. Transporte: Considera la cercanía a vías principales, Uber o transporte público.

En resumen, Ciudad Granja, Lomas del Colli y Chapalita Inn se destacan como las mejores opciones para quienes buscan tranquilidad y seguridad, mientras que Arenales Tapatíos y Santa Anita “El Pueblo” son colonias que es mejor evitar si quieres una estancia sin preocupaciones.

Durante el Mundial 2026, la demanda será alta, así que planear con anticipación y elegir bien tu colonia puede garantizar una experiencia cómoda, segura y llena de emoción futbolera.