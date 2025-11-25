Aislinn Derbez agradece apoyo y explica cómo afronta la muerte de su mamá

Aislinn Derbez reaccionó públicamente a la muerte de su mamá, la actriz de doblaje Gabriela Michel. La noticia impactó al medio del espectáculo y a los seguidores de la familia Derbez, quienes enviaron mensajes de apoyo tras el fallecimiento.

Aislinn Derbez compartió un mensaje lleno de emoción tras darse a conocer la muerte de su mamá, Gabriela Michel, actriz reconocida por su trabajo en doblaje y por haber estado casada con Eugenio Derbez en la década de los 80. El fallecimiento generó conmoción en el medio artístico, ya que Michel era una figura querida por su trayectoria y cercanía con la comunidad actoral.

En redes sociales, Aislinn expresó su dolor y agradeció las muestras de cariño que ha recibido desde que se confirmó la noticia. Aunque mantuvo un tono reservado, la actriz dejó claro que atraviesa un momento difícil y pidió respeto para su familia en este proceso.

La trayectoria de Gabriela Michel

Gabriela Michel fue una destacada actriz de doblaje con décadas de carrera. Prestó su voz para personajes en producciones animadas, telenovelas extranjeras y series icónicas. Su trabajo la convirtió en una figura respetada dentro del gremio, especialmente entre nuevas generaciones de actores y actrices de voz.

Además de su carrera, Michel mantuvo un vínculo cercano con su hija Aislinn, con quien compartía proyectos personales y momentos familiares que ocasionalmente mostraba en redes.

Petición de privacidad

La familia ha solicitado respeto y espacio para vivir el duelo, mientras Aislinn continúa recibiendo mensajes de cariño de sus seguidores, quienes han destacado la fortaleza emocional que ha mostrado.