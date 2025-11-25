¡Al cine con descuento! Uber One se une a Cinépolis para ofrecer grandes beneficios a miembros

Uber One ha fortalecido su propuesta de valor con una nueva alianza en México. La compañía anunció una colaboración estratégica con Cinépolis, la exhibidora mexicana líder en la región, para ofrecer importantes descuentos a sus miembros. Esta unión busca llevar a los usuarios experiencias presenciales únicas, ampliando los beneficios que ya disfrutan en movilidad y entrega a domicilio.

La alianza llega en un momento clave, justo al cierre del año, cuando ir al cine se convierte en una actividad ideal para compartir.

¿Qué Beneficios Obtienen los Miembros de Uber One?

Los miembros de la membresía Uber One podrán disfrutar de precios preferenciales en entretenimiento, sumándose a las ventajas habituales como entregas sin costo de envío y viajes más económicos en Uber y Uber Eats. La principal ventaja de esta colaboración es el acceso a hasta un 40% de descuento en boletos y productos seleccionados dentro de los complejos Cinépolis de todo el País.

Esta colaboración con Cinépolis, que cuenta con 4,153 salas a nivel nacional y opera en 18 países, refuerza el compromiso de Uber de conectar con la vida cotidiana de sus usuarios. David Mínguez, gerente de comunicación de Uber México, destacó que esta alianza hace que el entretenimiento sea “más accesible y gratificante”. El costo de la suscripción Uber One en México es de solo 70 pesos al mes.

Mecánica de los Descuentos y Fechas Clave

Los beneficios de esta colaboración, denominada Cinépolis x Uber One, estarán disponibles para los miembros a partir de este 25 de noviembre. La oferta permite disfrutar de estrenos de temporada como Zootopia: 2 o Wicked: Por siempre a precios preferenciales.

Para acceder a los descuentos:

Llos miembros deben ingresar a la aplicación de Uber o Uber Eats , seleccionar la sección “Uber One” y dar clic en Cinépolis.

o , seleccionar la sección y dar clic en Posteriormente, accederán a un portal exclusivo para adquirir un folio con descuento que recibirán en su correo electrónico en un máximo de 24 horas.

Finalmente, el folio debe introducirse al momento de comprar boletos o productos, ya sea en la página, app o en la sucursal de Cinépolis.

Esta expansión en la oferta de valor busca mantener el liderazgo de Uber One, una membresía que, desde su lanzamiento en 2021, ha alcanzado más de 36 millones de miembros a nivel global. En México, los suscriptores de Uber One ahorran en promedio alrededor de 345 pesos al mes gracias a los beneficios integrales de la plataforma.