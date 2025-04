Al menos tres muertos al caer un teleférico en Italia, anuncia alcaldía

Al menos tres personas murieron este jueves al caer un teleférico en un municipio de la región de Nápoles, en el sur de Italia, informó la alcaldía a la AFP.

Umberto de Gregorio, presidente de la empresa gestora del teleférico, señaló que hay tres muertos, un desaparecido y un herido, el mismo balance reportado por la agencia de noticias Ansa.

Otros medios locales informaron que hay cuatro muertos y un desaparecido.

El teleférico conecta Castellammare di Stabia con el monte Faito, en un recorrido de casi 3 kilómetros y con un desnivel de 1 km.

El accidente se produjo por la rotura de un cable del teleférico, cuando una cabina con 16 pasajeros se encontraba cerca de la ciudad y una segunda estaba a mayor altura, sobre un precipicio.

Los pasajeros de la primera cabina fueron rescatados rápidamente, pero el mal tiempo y la niebla impidieron acceder rápidamente a la la segunda cabina.

Este teleférico fue inaugurado en 1952 y hasta ahora solo se había registrado un accidente, en 1960, cuando una cabina se estrelló y cuatro personas murieron.

🚨BREAKING: At least 3 dead, 1 missing, 1 seriously injured after cable car crashes on Monte Faito near Naples, Italy. pic.twitter.com/9p0Sqos8pc

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) April 17, 2025