Alan Cleland se corona campeón mundial de surf y clasifica a París 2024

¡Alan George Cleland Quiñonez se coronó campeón del mundo de surf en los ISA World Surfing Games 2023! El joven surfista mexicano de 21 años logró una destacada actuación en el evento celebrado en El Salvador y aseguró su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El originario de Colima brilló en la final de la categoría masculina, obteniendo una puntuación de 9.73 y llevándose la medalla de oro. Es así que su talento y destreza sobre las olas le permitieron alcanzar la cima del podio. Por lo que con una sonrisa y envuelto en la bandera de México, expresó su emoción y agradecimiento por este logro significativo en su carrera.

“Significa todo para mí. Es algo por lo que he trabajado y a lo que he dedicado todo mi tiempo desde que empecé a surfear, algo que quería. Es algo por lo que he luchado, con lo que he soñado y a lo que he dedicado todo mi trabajo. Se ha hecho realidad y ahora no puedo parar de sonreír. Estoy muy agradecido”, comentó.