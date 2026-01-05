Alan Mozo deja Chivas y se convierte en refuerzo de Pachuca

Mozo cambia de camiseta en el Clausura 2026

El mercado de fichajes del Clausura 2026 tuvo un movimiento importante: Alan Mozo, lateral derecho de 28 años, dejó de formar parte de Chivas y fue anunciado como nuevo jugador de los Tuzos del Pachuca.

La decisión se tomó luego de que el técnico Gabriel Milito notificara al jugador que no entraba en sus planes para el próximo torneo.

Mozo apenas disputó tres partidos oficiales en el Apertura 2025, lo que evidenció su pérdida de protagonismo en el Rebaño Sagrado.

El anuncio oficial

Chivas despidió al futbolista con un mensaje en redes sociales:

“Gracias por estos años defendiendo la Rojiblanca con pasión, energía y compromiso. Mucho éxito en este nuevo proyecto”.

Por su parte, Pachuca presentó al jugador con un video alusivo al Día de Reyes, en el que Mozo aparece caracterizado como un rey mago y declara:

“Estoy listo para fortalecer esta aventura y seguir la estrella junto con ustedes”.

Contexto de la salida

Mozo llegó a Chivas en 2022 procedente de Pumas, con la promesa de convertirse en referente del club.

Sin embargo, tras cuatro años en Guadalajara, no logró conquistar títulos y su rendimiento fue irregular.

La directiva decidió liberar su contrato, uno de los más elevados del plantel, y darle salida en busca de continuidad.

Lo que significa para Pachuca

El fichaje responde a la necesidad de los Tuzos de reforzar la lateral derecha, tras la salida de Luis Rodríguez.

Con Mozo, el equipo hidalguense busca recuperar solidez defensiva y sumar experiencia a un plantel que aspira a regresar al protagonismo en la Liga MX.

Su debut será simbólico: enfrentará a su exequipo, Chivas, en la jornada 1 del Clausura 2026.

La llegada de Alan Mozo a Pachuca marca un nuevo capítulo en su carrera.

Tras un paso irregular por Chivas, el lateral buscará relanzar su trayectoria en un club que históricamente ha sabido potenciar a sus jugadores.

Para los Tuzos, se trata de un refuerzo estratégico que podría ser clave en sus aspiraciones de volver a pelear por el título.

