La lesión del jugador de Chivas Alan Mozo podría causar que se pierda la Apertura 2025 tras cirugía

Durante un enfrentamiento amistoso contra León en la ciudad de Chicago, Illinois, el jugador de Chivas, Alan Mozo sufrió una lesión en la rodilla, lo que puede imposibilitar su participación en el resto de la Apertura 2025.

El club no ha compartido información sobre el estado del lateral, sin embargo, se espera que se dé información mediante medios oficiales dentro del futuro cercano.

Apertura 2025 y el clásico nacional

Habiendo dado inicio en julio de este año, La Liga Mx se encuentra en medio de sus jornadas, lo que tiene a fanáticos de clubes a lo largo del país emocionados y atentos a las fechas de futuros encuentros.

Con fecha puesta para el 13 de septiembre a las 20:15 horas La Paz, el clásico nacional de Guadalajara Chivas contra CF América se acerca, con ambos clubes y sus fanáticos preparándose para el enfrentamiento.

Sin embargo, la noticia de Alan Mozo es fue inesperada para el club, pues la cirugía necesaria para Alan Mozo lo llevará a perderse el resto de La Liga.

Esta fuerte baja para Chivas ha llevado a su afición a perder confianza sobre el resultado del clásico, aun así, el club sigue intentando retomar la confianza, pues con baja moral se les dificultará conseguir los 3 puntos que necesitan.

Mozo y su importancia para Chivas

Desde su llegada al Rebaño en la Apertura 2022, Mozo ha demostrado grandes capacidades en la cancha, tanto en defensa como en ofensa, llegando a acumular más de 7,400 minutos con 100 partidos oficiales en Chivas.

De igual forma, Mozo ha sabido ganarse a la afición del club tras haber hablado de su admiración previa durante entrevistas y que, a pesar de haber tenido otras ofertas, decidió irse a Chivas en cuanto se presentó la oportunidad.