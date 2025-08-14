¡Escándalo en Supernova! Alana Flores y Gala Montes a los golpes

El Palacio de los Deportes será el escenario de un enfrentamiento cargado de animosidad el próximo 17 de agosto, cuando Alana Flores y Gala Montes suban al ring en Supernova Orígenes. Ambas contendientes dejaron en claro, durante una reciente conferencia de prensa, que tras su combate no existirá reconciliación ni posibilidad alguna de amistad.

El roce trasciende lo deportivo, pues el entorno del combate se ha visto envuelto en una polémica personal que involucra a Adrián Marcelo. Gala Montes fue contundente al afirmar que no mantendría una amistad con alguien que, a su vez, es amiga de quien considera un “agresor de mujeres”.

La tensión entre ellas ha escalado día tras día, anticipando una pelea de gran intensidad.

Duelo más allá del ring

Previo al evento, Alana Flores intentó comunicarse con su rival para aclarar ciertos temas, buscando una conversación tranquila y transparente, pero esta no se concretó.

Por su parte, Gala Montes reconoció un acercamiento, aunque no del modo esperado, lamentando que se abordaran asuntos personales en redes sociales en lugar de una llamada directa que nunca recibió.

Este historial de desencuentros carga aún más la atmósfera del enfrentamiento.

Preparación y expectativa de la pelea

Para Alana Flores, esta cuarta pelea representa un paso significativo en su carrera, una decisión motivada por su amor al boxeo. A pesar de que las condiciones de peso no se establecieron como deseaba y de que Gala posee ventajas en peso y altura, Flores aceptó la contienda.

Ella comentó que no anticipa un nocaut, pero confía en que la fuerza de sus golpes obligará a detener la pelea. Sin embargo, Gala Montes subrayó que el combate es una exhibición entre artistas e influencers, no un duelo profesional.