ALBA acusa a Trump por “acto criminal de guerra” tras captura de Maduro

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) acusó a Estados Unidos de cometer un “acto criminal de guerra” contra Venezuela, luego de que el presidente Donald Trump confirmara un ataque militar y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, un episodio que reconfigura el tablero político y diplomático de América Latina en cuestión de horas.

El pronunciamiento del bloque regional calificó la operación como una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas y advirtió que el impacto trasciende a Venezuela, al poner en riesgo la estabilidad y la paz del Caribe y del continente. El lenguaje empleado refleja una escalada retórica que acompaña la gravedad de los hechos y anticipa una respuesta política coordinada.

La ALBA sostuvo que la acción militar tiene como trasfondo el control de los recursos estratégicos venezolanos, en particular el petróleo y el oro, y la enmarcó en una estrategia de intervención y cambio de régimen. La acusación apunta a una lectura histórica del conflicto, en la que el bloque denuncia una política de presión máxima con objetivos económicos y geopolíticos.

El comunicado insistió en que Washington recurre nuevamente al uso de la fuerza para imponer intereses, desconociendo la autodeterminación de los pueblos. En esa narrativa, Venezuela aparece como un país con una tradición de resistencia frente a la injerencia extranjera, un argumento que busca cohesionar apoyos internos y externos.

La reacción de la ALBA incluyó un llamado explícito a los gobiernos y a los organismos internacionales para adoptar una postura firme, sin ambigüedades, y rechazar lo que describió como una “barbarie” incompatible con el derecho internacional. El bloque convocó a los países que se dicen comprometidos con la paz a pronunciarse de manera clara.

Las declaraciones contrastan con el mensaje difundido por Trump en su red Truth Social, donde aseguró que Estados Unidos llevó a cabo con éxito un ataque a gran escala y que la captura de Maduro se realizó en coordinación con fuerzas del orden estadounidenses. El mandatario anunció que ofrecerá más detalles en una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago.

El anuncio estadounidense se produjo después de reportes de explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país, hechos que alimentaron la percepción de una operación de alto impacto y carácter inédito en la región. La secuencia de los acontecimientos intensificó la reacción inmediata de aliados del gobierno venezolano.

En el contexto regional, la postura de la ALBA se suma a una ola de condenas y llamados al diálogo provenientes de distintos gobiernos, mientras organismos multilaterales enfrentan la presión de pronunciarse formalmente. La captura de un jefe de Estado en funciones por una potencia extranjera plantea un precedente que sacude los principios de soberanía.

La crisis abre así una nueva etapa de confrontación diplomática, con Venezuela buscando respaldo internacional y Estados Unidos defendiendo la legalidad de su acción. La respuesta del sistema multilateral y de los gobiernos latinoamericanos será clave para definir si el conflicto deriva hacia la desescalada o se profundiza.

