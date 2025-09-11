¡Increible! Albania nombra a una ministra generada por IA para erradicar corrupción

En un movimiento pionero a nivel mundial, Albania ha presentado a Diella, una ministra generada por inteligencia artificial, cuya tarea central será supervisar la contratación pública en la nación balcánica.

El anuncio, realizado por el primer ministro socialista Edi Rama, establece un precedente histórico en la administración pública, introduciendo un miembro del gabinete que existe solo en el ámbito virtual.

La titular virtual asumirá el desafío de todas las decisiones vinculadas a licitaciones de contratación pública. Su objetivo principal es asegurar una gestión “100 % libre de corrupción” y procurar que todos los fondos públicos involucrados en estos procesos alcancen una transparencia absoluta.

¿Quién es Diella, la ministra generada por IA?

Diella no es una figura completamente nueva en el ecosistema digital albanés. Ya en enero, se le conoció como una asistente virtual impulsada por IA, concebida para orientar a los ciudadanos en el uso de la plataforma oficial e-Albania. Esta plataforma facilita la obtención de documentos y diversos servicios públicos.

En su rol previo, la inteligencia artificial ya demostró su eficacia al emitir 36.600 documentos digitales y proveer casi 1.000 servicios, según cifras oficiales. Ahora, ataviada con el traje tradicional albanés, su misión se expande a la esfera ministerial.

¿Impulsará la IA la entrada de Albania a la Unión Europea?

El nombramiento de una ministra IA se inserta en un contexto crucial para Albania. La lucha contra la corrupción, especialmente dentro de la administración pública, constituye un criterio fundamental para sus aspiraciones de adhesión a la Unión Europea.

La erradicación de la corrupción en la administración pública es un criterio fundamental para la candidatura de Albania al bloque, al cual el Primer Ministro Rama aspira a que el país balcánico de 2.8 millones de habitantes se una para el año 2030.

La ministra Diella representa, entonces, un símbolo tangible del esfuerzo albanés por cumplir con los estándares de probidad exigidos en la comunidad europea.