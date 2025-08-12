Albañil muere tras caída de obra en El Sargento

Un Albañil identificado como Domitilo ‘N’, de aproximadamente 58 años y originario de Oaxaca, perdió la vida la tarde del lunes tras sufrir un accidente en un domicilio particular donde realizaba trabajos de construcción. El hecho se registró en esta comunidad y fue confirmado por las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, el fallecimiento ocurrió luego de que el trabajador cayera de una escalera de manera repentina, lo que le provocó perder el conocimiento. Paramédicos acudieron al lugar, pero al revisarlo determinaron que ya no presentaba signos vitales.

El incidente fue presenciado por su compañero de labores, Francisco Miguel, de 66 años y originario de Michoacán, quien relató que ambos realizaban tareas de construcción en el inmueble cuando sucedió el accidente.

La persona que solicitó auxilio fue identificada como Guadalupe, de 65 años y originaria de Los Mochis, quien se encontraba en el sitio a bordo de una camioneta Toyota Hilux, color gris, modelo 2024.

El caso quedó registrado bajo el Número Único de Caso (NUC) 23 y fue turnado al Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer las circunstancias del fallecimiento del Albañil.

Fuentes cercanas indicaron que el lugar quedó asegurado mientras se recababan evidencias y se entrevistaba a los testigos. Asimismo, el cuerpo de Domitilo ‘N’ fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley.