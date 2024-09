Alberca olímpica de Los Cabos: Entrega pospuesta indefinidamente

En junio pasado, la sindicatura municipal anunció que la entrega oficial de la alberca olímpica se llevaría a cabo antes de que finalizara la actual administración. Sin embargo, el gobierno local enfrenta el desafío de conseguir más de 300 mil pesos mensuales para operar y mantener el inmueble.

Han transcurrido tres meses desde ese anuncio, y la realidad es que este espacio deportivo no será entregado antes de que concluya la administración. Los daños en la estructura y las constantes fugas en la alberca han impedido su entrega. Este espacio fue construido hace aproximadamente siete años por el desarrollador turístico “Chileno Bay”, según lo comentó en entrevista el director del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (INDEM), Ricardo Hernán Manríquez Castillo.

“La alberca olímpica continúa igual como cuando inició la administración, con los daños que se encuentran en el casco, fugas de agua, el hormigón en no muy buenas condiciones. Todo esto generó que nuestra ex síndica municipal y actual diputada local, Alondra Torres, contratará una empresa para conocer las condiciones del inmueble. La empresa dio a conocer las reparaciones que se tenían que hacer, pero hasta el momento el desarrollador no ha cumplido; que es “Chileno”.

El INDEM destacó que la próxima administración, encabezada por Christian Agúndez, será la encargada de darle seguimiento a este asunto. Se espera que, finalmente, la alberca olímpica pueda ser reparada y se incorpore oficialmente al catálogo de áreas deportivas del Ayuntamiento de Los Cabos.

“Es una de las puntas de lanza que dejamos para la próxima administración, para que continúen con ese trabajo, porque es una alberca muy bonita; pero en su estructura continúa fallando. No se han reparado, no en su totalidad”.

Una de las propuestas planteadas por la sindicatura municipal era que el INDEM se encargará de la administración de la alberca, lo que permitiría contar con los recursos necesarios para mantener el inmueble en óptimas condiciones.

LM