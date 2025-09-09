Alberca olímpica de Los Cabos suspende actividades tras ingreso de agua y lodo por lluvias de Lorena

A pocos días de su apertura oficial, la alberca olímpica de Los Cabos suspendió temporalmente sus actividades debido a las afectaciones causadas por las lluvias de la tormenta tropical Lorena, que provocaron el ingreso de agua y lodo al interior del recinto.

Aunque no se reportaron daños estructurales, será necesario realizar un proceso completo de limpieza y tratamiento del agua, lo que retrasará la reapertura al menos 15 días, informó el Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (INDEM).

El director del organismo, Elton Olachea Arce, explicó que la entrada del agua se dio a través de la rampa de acceso, arrastrando tierra hacia la alberca, lo cual afectó la calidad del agua.

“Se metió agua como en muchos inmuebles del municipio; principalmente agua y tierra. Pero el día sábado quedó totalmente limpio y desazolvado. Ahorita, la empresa que se encarga del mantenimiento del agua nos dio un margen de 15 días para que se encuentre en óptimas condiciones para su uso”, señaló.

Como medida preventiva, el INDEM informó que ya se está gestionando la construcción de un muro de contención que permita desviar futuras corridas de agua y evitar que estas vuelvan a ingresar por la rampa.

La alberca olímpica de Los Cabos abrió sus puertas el 1 de septiembre y actualmente registra una base de 300 usuarios entre niñas, niños, adultos y atletas de alto rendimiento.

La fecha exacta para la reanudación de actividades será anunciada en los próximos días por las autoridades deportivas municipales.

