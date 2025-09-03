¡Atención! Estos son los albergues habilitados en BCS para protegerte del huracán Lorena: lista con direcciones

Con la llegada del huracán Lorena, autoridades de Baja California Sur dieron a conocer la lista de refugios temporales habilitados en Los Cabos, donde la población podrá resguardarse de manera segura en caso de vivir en una zona de riesgo.

La Subsecretaría de Protección Civil informó que estos albergues cuentan con capacidad para recibir a un gran número de personas en comunidades de Cabo San Lucas, San José del Cabo, Miraflores, Santiago y La Ribera.

Los Cabos

Refugios en Cabo San Lucas

CBTIS No. 256 – C. Puerto Chileno e/ Chapultepec y Los Pinos. Capacidad: 600 personas.

Primaria Héroes de 1847 – C. Vía Láctea e/ Cosmos y Constelación. Capacidad: 220.

Telesecundaria No. 29 Carmen Fisher Cota – C. Vía Láctea e/ Atmósfera y Aerolito. Capacidad: 225.

Primaria Fernando I. Cota Sandez – C. Sol e/ Luna y Vía Láctea. Capacidad: 250.

Primaria Lázaro Cárdenas del Río – C. Palma Edulis esq. Blvd. Palma Abanico. Capacidad: 340.

Refugios en San José del Cabo

Secundaria Técnica No. 19 – Blvd. Palma Abanico. Capacidad: 280.

Primaria Valentín Gómez Farías – C. Valentín Gómez Farías. Capacidad: 180.

CECyTE Plantel 04 – C. Pescadores. Capacidad: 160.

Primaria Jacinto Rochin Pino – C. Luis Castro Arballo esq. Roberto Palacios Magro. Capacidad: 280.

Secundaria Técnica No. 14 – C. Colima e/ Chihuahua y San Luis Potosí. Capacidad: 480.

Primaria Paula Olachea Montejano – C. Potreros esq. Guayacanes. Capacidad: 140.

Primaria Estado de Campeche – C. Delfín. Capacidad: 100.

Primaria Felipe de Jesús Pedroza – Blvd. Forjadores e/ Punta Arenas y Punta Gorda. Capacidad: 120. LEER MÁS: Huracán Lorena EN VIVO: sigue su trayectoria rumbo a Baja California Sur



Refugios en Miraflores

Secundaria Alfredo Green González – C. Libertad esq. Camino Agua Caliente. Capacidad: 360.

Delegación de Miraflores – C. Libertad esq. Av. Unión. Capacidad: 240.

Refugios en Santiago

Primaria Andrés Quintana Roo – C. Guadalupe Victoria. Capacidad: 100.

Primaria 15 de Mayo – Carretera Federal LPZ–SJC, Subdelegación El Campamento. Capacidad: 150.

Primaria Constituyentes de Querétaro – Subdelegación Buena Vista (domicilio conocido). Capacidad: 25. LEER MÁS: Primeras lluvias del huracán Lorena azotan Los Cabos y La Paz



Refugios en La Ribera

Primaria Francisco Cota Moreno – Subdelegación Santa Cruz (domicilio conocido). Capacidad: 50.

Si vives en una zona de riesgo, prepara una mochila con documentos, agua, alimentos no perecederos, medicamentos y linterna antes de evacuar.