Martes 6 de Enero, 2026
Alberto del Río llega a La Paz para el homenaje a Dos Caras

El exluchador de WWE encabezará una función estelar el 17 de enero en la Cancha Gómez Jiménez
6 enero, 2026
Lucha libre de alto calibre en la capital

La ciudad de La Paz se alista para recibir uno de los carteles más espectaculares de la lucha libre mexicana.

El próximo 17 de enero de 2026, a las 7:30 p.m., la Cancha Manuel Gómez Jiménez será sede del Homenaje al Gran Hércules Potosino Dos Caras, con Alberto del Río como figura principal.

El evento, organizado por RF Producciones, reunirá a gladiadores de talla nacional e internacional.

Cartel confirmado

Además de Alberto del Río, subirán al ring:

  • Mecha Wolf
  • Oni El Bendito
  • Komando Kobra
  • Eclipse
  • Hijo de Dos Caras
  • Hijo del Sol
  • Silver Shadow
  • Brian Villa
  • Abadon
  • Max Power

La función promete adrenalina, emociones fuertes y ambiente familiar para los aficionados paceños.

Un homenaje con historia

El espectáculo rinde tributo a Dos Caras, leyenda de la lucha libre mexicana y padre de Alberto del Río.

Conocido como el Gran Hércules Potosino, Dos Caras marcó una época en los cuadriláteros. Su legado sigue vigente a través de sus hijos y homenajes como este.

Alberto del Río, activo y comprometido

Tras su salida de AAA en 2025, Alberto del Río anunció que seguiría activo en la lucha libre con fechas en México y Estados Unidos.

Su regreso incluye presentaciones con empresas como The Crash, y ahora con este homenaje en Baja California Sur, reafirma su compromiso de mantenerse en activo hasta pasados los 50 años.

Boletos e información

Los boletos ya están disponibles en línea a través de ShowTicket y en puntos autorizados.

Los precios van desde $550 pesos hasta más de $900 pesos en primeras filas.

Para mayores informes, los organizadores habilitaron el número 612 219 1454.

La llegada de Alberto del Río a La Paz confirma el atractivo de la ciudad como sede de grandes espectáculos deportivos.

El homenaje a Dos Caras será más que una función de lucha libre: será un reconocimiento al legado de una de las familias más emblemáticas del pancracio mexicano.

