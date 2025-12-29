¿Quién era Alberto Prieto Valencia, reconocido comerciante asesinado en la balacera de hoy en Guadalajara?

La balacera que hoy se registró en Guadalajara dejó como saldo tres personas fallecidas y cuatro lesionados, entre ellos la menor de 16 años de edad, sin embargo, entre las víctimas ha salido a la luz el nombre de Alberto Prieto Valencia.

Pero ¿quién era Alberto Prieto Valencia y a qué se dedicaba? Medios locales de Guadalajara, Jalisco, han señalado que él era la persona que falleció a bordo del automóvil Lamborghini, de alta gama.

Al momento del ataque armado era escoltado, sin embargo, esto no fue suficiente para que sujetos armados le quitaran la vida justo cuando circulaba por las avenidas Topacio y Diamante, del sector residencial Bosques de la Victoria, a pocas calles del famoso Mercado de Abastos de Guadalajara y zona cercana al domicilio particular de quien era un importante empresario.

Alberto Prieto Valencia era una figura clave en el sector logístico de Jalisco y era conocido comerciante de la Central de Abastos de Guadalajara.

Además, Alberto Prieto Valencia fundó la empresa Transportes Odal en el año 2002, fecha desde la cual se volvió un pilar más fuerte entre los comerciantes de la región.

La compañía de Alberto Prieto Valencia se convirtió en un referente en el transporte terrestre en todo México, ya que ofrecía traslados de cargamentos alimenticios en cajas secas, unidades refrigeradas y plataformas para contenedores para cargas más pesadas y a gran escala.

La eficiencia y calidad de los servicios de la empresa Transportes Odal le valieron para obtener la certificación internacional C-TPAT que avala la seguridad en la cadena de suministros.

Víctimas de la balacera de hoy en Guadalajara

Hoy todos los logros y metas de Alberto Prieto Valencia fueron truncados por un grupo de sujetos armados, quienes le dispararon indiscriminadamente cerca de su domicilio y uno de los principales puntos de trabajo: el Mercado de Abastos.

Debido al ataque armado, también falleció su hija de 16 años de edad cuando recibía atención médica en un hospital de la ciudad.

La tercera víctima mortal es uno de los cinco escoltas que acompañaban a Alberto Prieto Valencia, mientras que los otros cuatro guardaespaldas fueron heridos de gravedad, uno de ellos ha sido declarado como grave por las autoridades de Jalisco.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco ha señalado a Tribuna de México que ya ha iniciado las investigaciones para esclarecer los motivos del ataque armado que se perpetró de forma directa en contra del empresario, así como para localizar a los gatilleros que acabaron con un total de tres vidas y además dejaron heridas a otras cuatro víctimas colaterales.

Recibe más noticias en tu WhatsApp: REGÍSTRATE AQUÍ