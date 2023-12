Alberto Rentería se va de la Subsecretaría General de Gobierno de BCS

Alberto Rentería Santana, quien hasta el 4 de diciembre ostentaba el cargo de subsecretario general de Gobierno de Baja California Sur, se separó de su puesto. De acuerdo con la publicación que compartió en sus redes sociales, la razón por la que decidió ausentarse de la subsecretaría está relacionada con el proceso que se está llevando a cabo dentro de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), partido en el que milita y del cual fue líder estatal.

En su muro de Facebook, el exfuncionario compartió el siguiente mensaje:

“Solicitud para separarme del cargo de Subsecretario General de Gobierno.

La transformación del país que inició el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy con el bastón de mando le toca continuar a Claudia Sheinbaum me obliga a ausentarme de la Subsecretaría que honrosamente me tocó ser titular hasta el día de ayer.

Tengo el gusto de haber aportado un grano de arena en la construcción de un movimiento que inició con muy poco y que paso a paso con las batallas ganadas me han permitido desempeñar tareas al servicio del pueblo sudcaliforniano y de mi país.

He tenido la enorme fortuna de coadyuvar en la presente administración estatal como Subsecretario de Seguridad Pública en el Estado y hasta el día de ayer como Subsecretario General de Gobierno; aprecio de corazón la oportunidad que me ha dado el Gobernador Víctor Manuel Castro Cosío en ambas responsabilidades y valoro aún más el aliento y apoyo que me ha dado para separarme del cargo y ayudar en la nueva encomienda para continuar con la transformación de nuestro país.

Siempre he sostenido que estaré donde mis convicciones y trabajo sea requerido para servirle a México, fortaleciendo los ideales a los que me debo”.