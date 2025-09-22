Del ring a la granja: Alberto del Río es el nuevo participante de La Granja VIP y lanza amenaza

El luchador Alberto del Río sorprendió al mundo del espectáculo al ser confirmado como el quinto participante de La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca.El anuncio se realizó la noche del domingo 21 de septiembre durante la transmisión de Exatlón Draft 2025 desde las playas de República Dominicana.

Presentado por el conductor Antonio Rosique como “el atleta más grande” que ha pisado esos circuitos, “El Patrón” irrumpió en el programa para confirmar su cambio del cuadrilátero a la televisión de telerrealidad.

De la AAA a un nuevo reto televisivo

Con 48 años y una vasta trayectoria en la lucha libre olímpica, grecorromana y profesional, así como en las artes marciales mixtas, el “Hércules Potosino” buscará un nuevo aire en su carrera.

Su última aparición en un ring fue en julio, cuando fue derrotado por Ricky Banderas, “El Mesías”, lo que marcó su salida de la Lucha Libre AAA.

A lo largo de su carrera, Del Río ha sido campeón en empresas de talla mundial como el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), la AAA y la World Wrestling Entertainment (WWE), donde consiguió múltiples campeonatos y ganó el Royal Rumble y el Money In The Bank en 2011.

Estos son los rivales de “El Patrón”

El estreno de La Granja VIP está programado para el domingo 12 de octubre y se prevé que tenga una duración de 10 semanas.

En este formato, Alberto del Río competirá contra el actor Alfredo Adame, la cantante Sandra Itzel y los influencers Jawy Méndez y Kim Shantal, quienes son los granjeros confirmados hasta el momento.

El programa será conducido por Adal Ramones, con Kristal Silva y Alex Garza como coconductoras. Además, contará con un panel de críticos integrado por Ferka, Flor Rubio, Rey Grupero, Linet Puente y Lola Cortés.

Rosique lo nombra su favorito

Durante la presentación, Antonio Rosique no ocultó su favoritismo y calificó a Del Río como su candidato para ganar el reality. “La Máxima Autoridad del Exatlón tiene candidato para ganar La Granja VIP. Mi candidato tiene: cinturones, títulos. trofeos y medallas: Alberto del Río, ‘El Patrón'”, expresó Rosique.

Por su parte, el luchador potosino lanzó una advertencia directa a sus futuros compañeros. “Siempre digo en la lucha libre: ‘A cada p*rro le llega su día’ y a los otros participantes ya les llegó el suyo con ‘El Patrón’. Estoy listo para La Granja VIP, pero, ¿ellos están listos?”, sentenció Del Río.